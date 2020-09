Ibope: 72% acham que escolas só devem reabrir após vacina contra coronavírus

13% discordam da afirmação; 12% não concordam nem discordam e 3% não souberam responder













Para 72% dos brasileiros das classes A, B e C, os alunos só devem voltar a ter aulas presenciais depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível, segundo pesquisa Ibope divulgada pelo jornal “O Globo” nesta segunda-feira (7).





O levantamento foi feito entre os dias 21 e 31 de agosto, pela internet, com 2.626 pessoas com mais de 18 anos e das classes A, B e C. O nível de confiança é de 95% dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.









A pesquisa perguntou se os entrevistados concordavam com a afirmação de que o retorno dos alunos à sala de aula deve ocorrer somente quando houver uma vacina; o resultado foi:





54% concordam totalmente com a afirmação

18% concordam parcialmente

12% não concordam, nem discordam

7% discordam parcialmente

6% discordam completamente

3% não souberam responder









Com as portas fechadas desde meados de março por causa da pandemia de coronavírus, escolas no Brasil enfrentam a indefinição sobre a retomada das aulas. O Amazonas foi o primeiro a voltar com as aulas presenciais, em 10 de agosto.





Professores pediram ao governo a suspensão das aulas por causa do aumento de casos de Covid-19 na categoria.









Na última semana, o Pará iniciou a abertura das escolas particulares e de municipais em algumas cidades. Segundo levantamento do G1 de 30 agosto, cinco estados tinham previsão para retomar as aulas presenciais na rede estadual.





Entre sexos





A adesão à reabertura das escolas antes da vacina é maior entre os homens do que entre as mulheres, segundo a pesquisa do Ibope.





Homens:





49% concordam totalmente com a afirmação

21% concordam parcialmente

11% não concordam nem discordam

8% discordam parcialmente

8% discordam totalmente





Mulheres:





58% concordam totalmente

15% concordam parcialmente

13% não concordam nem discordam

7% discordam parcialmente

4% discordam totalmente





Renda familiar





Famílias que ganham entre 1 e 5 salários mínimos são as mais concordam com a reabertura das escolas após a vacina. Enquanto 75% deles concordam total ou parcialmente com essa afirmação, o número cai para 70% entre quem ganha mais de 5 salários mínimos.





Entre os que ganham até 1 salário mínimo, 68% concordam total ou parcialmente com a volta às aulas só após a vacina.









Os percentuais dos que discordam parcial ou totalmente da afirmação são semelhantes entre as classes sociais: 14% para os ganham até 1 salário mínimo e entre 1 e 2 salários. O percentual é de 13% entre os ganham entre 2 e 5 salários e de 16% entre os ganham mais de 5 salários mínimos.





Posição política





Entre quem se define como de esquerda, 87% concordam total ou parcialmente com a volta às aulas após a vacina. Entre os de centro, 77% pensam o mesmo. Entre os de direita, o percentual é de 60%.





Entre os que não sabem o posicionamento político, 76% concordam total ou parcialmente com a afirmação.





