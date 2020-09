HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (27)

Com a Lua firme e forte no seu signo, o astral do domingão será favorável para renovar as esperanças e curtir os seus passatempos preferidos. Mantenha o clima leve nos momentos de lazer e aproveite para se divertir com a família e com as pessoas mais próximas. Mas, com a entrada de Mercúrio no ponto mais alto do seu Horóscopo, nada impede que reserve uma parte do dia para se dedicar aos negócios. É um bom momento para definir novas metas e descobrir o que realmente deseja, sem a interferência de outras pessoas. Pode fazer alguns contatos proveitosos nas redes sociais, especialmente se souber explorar sua popularidade para se aproximar de gente influente na sua área de trabalho. A boa notícia é que sua popularidade também se estende para a paquera e pode conquistar novos admiradores. Seu jeito autêntico e sincero afina a sintonia no romance.