HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (26)

Mesmo com o dia de folga, a Lua promete destacar seu lado ambicioso e você fará o possível para conseguir o reconhecimento que merece. Se puder trabalhar em casa, é um bom momento para fazer hora extra, mostrar seu valor e causa uma boa impressão na chefia. O Sol troca likes com a Lua e ressalta o seu desejo de melhorar a aparência: você vai se importar bastante com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, Touro! Então, se andava pensando em iniciar uma dieta, melhorar seus hábitos alimentares ou passar a se movimentar mais, essa é a hora de dar o primeiro passo. Seguir um programa de exercício físicos, mesmo que seja só em casa, vai fazer um bem enorme para a saúde e, de quebra, ainda te ajuda a conquistar seguidores e ganhar elogios. Só não vale exagerar: a briga entre Lua e Urano, à noite, pode fazer com que acabe exigindo demais de si mesmo, o que nunca é uma boa ideia. Evite cobrar demais do próprio desempenho, tá? No romance, caprichar na produção pode deixar o par ainda mais encantado. Alguém popular tem tudo para ganhar seu coração, mas não vá com muita sede ao pote.