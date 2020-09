HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (20)

Com a Lua em sua Casa 7, você fará o que puder para deixar a solidão bem longe e curtir a companhia das pessoas que ama. Com a Lua se entendendo com Júpiter e Netuno, seus relacionamentos contam com as melhores energias astrais, sinal de que a noite tem tudo para ser animada! Mas, em casa, o clima pode ficar tenso devido ao desentendimento entre Lua e Vênus. Tente superar as picuinhas e implicâncias com irmãos ou outros parentes, assim, será mais fácil aproveitar o dia de folga numa boa. A dois, tudo deve correr melhor do que imagina desde que consigam deixar o ciúme e as cobranças bem longe da relação! Um lance recente ou paquera pode se firmar e até virar algo mais sério. Mas cuidado com a interferência de um ex que pode tentar atrapalhar seus planos com o novo crush, tá?