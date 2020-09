HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (19)

Se ainda tem trabalho para fazer, prepare-se para ralar dobrado se quiser dar conta de tudo neste sábado. É que a Lua troca farpas com Saturno e Plutão, sinal de que o astral vai pesar no serviço. Além disso, seu jeito exigente e mandão pode dar as caras e será mais difícil se entender com a chefia se quiser que tudo seja feito do seu jeito. Tente ceder em alguns pontos e lide melhor com as críticas se quiser manter o emprego, tá? Mas, se achar que as coisas estão passando do limite, talvez seja hora de começar a buscar um novo trabalho. Ainda bem que o astral melhora à tarde, quando a Lua migra pra Escorpião e coloca as amizades em destaque. Programa com os amigos tem tudo para correr melhor do que espera. Se não for possível um encontro pessoalmente, entre em contato com o pessoal por vídeo ou mensagem e mate a saudade! A sintonia com a sua cara-metade tem tudo para ficar mais afinada. Pode ser que a paquera não ande tão interessante quanto você gostaria, mas os amigos podem dar uma força.