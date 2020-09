HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (13)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua se desentende com Marte e Saturno pela manhã, sinal de que a relação com a família pode ficar um pouco tensa. O astral deve melhorar à tarde, mas vale a pena apostar na diplomacia para evitar briga ou discussão por bobagem, tá? Se precisa arrumar alguma coisa em casa ou resolver algum problema doméstico, aproveite a parte da manhã. Depois do almoço, a Lua vai brilhar em seu paraíso astral e passa a enviar as melhores energias para você se divertir. A relação com os filhos ou com pessoas mais novas também estará protegida e pode ajudar você a relaxar e deixar as preocupações de lado. Se já encontrou a sua cara-metade, saiba que há sinal de romantismo e alto-astral na companhia do love. Mas se ainda está em busca de um amor, aproveite seu charme e poder de atração para fisgar de vez aquele crush.





Touro - 21/04 a 20/05





Logo cedo, um astral tenso pode trazer altos e baixos em alguns relacionamentos. A Lua briga com Marte e pode causar alguns dissabores nas comunicações. Há risco de se chatear com fofocas, fake news ou ser alvo de gente invejosa. Para se resguardar, escolha as palavras com cuidado e procure pensar com calma antes de comprar briga. Não vale a pena permitir que implicâncias ou disputas atrapalhem o seu domingo. Aposte na diplomacia para resolver qualquer atrito até que as coisas voltem ao normal, inclusive em conversas com a turma. Depois, com a entrada da Lua em Leão, as coisas devem ficar mais tranquilas. Aproveite o final do domingo para curtir a companhia da família, relaxar e recarregar as baterias antes de começar uma nova semana. Pode pintar um lance passageiro se está em busca de romance, mas cuidado para não se decepcionar. Demonstrações de afeto animam as coisas com o love, mas evite assuntos espinhosos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai mostrar seu lado mais responsável nesta manhã, mas a briga entre Lua e Marte deve jogar areia nos seus planos. Se pintar o desejo de fazer compras por impulso, ou para aliviar o tédio, é melhor pensar duas vezes para não estourar o orçamento. Na verdade, a oposição entre Lua e Saturno avisa que pode ser necessário até cortar alguns gastos e rever as contas domésticas. Faça o possível para deixar as finanças em ordem, tá? Depois, a Lua entra em Leão e deixa o astral mais leve -- você, que já herdou os dons comunicativos de Gêmeos, vai puxar papo e conhecer gente nova com mais facilidade do que o normal. Se depender das estrelas, você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Pode surgir briga com o love por causa de dinheiro, mas uma boa conversa ajuda a acertar as coisas. Uma paquera pode ser muito divertida: invista!





Câncer - 21/06 a 21/07





Coloque mais empenho pessoal ao cuidar das suas obrigações se quiser resolver alguma coisa na parte da manhã. Mas, com a Lua se desentendendo com Saturno e Marte, ainda assim talvez seja preciso aceitar que nem tudo acontece da maneira que você gostaria. Não se cobre em excesso nem dê tanto bola para as críticas alheias, tá? Com autoconfiança e um pouco de flexibilidade, será possível melhorar a convivência com o love ou com os familiares. Depois, a Lua sai do seu signo e entra em Leão, despertando seu lado mais possessivo. Cuide do que é seu, mas não exagere na dose, especialmente no que envolve os amigos, as pessoas que ama ou a sua cara-metade. Se anda de olho em alguém, é melhor disfarçar o ciúme. A dois, nada de exagerar nas cobranças ou de exigir que tudo seja feito do seu jeito.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua segue infernizando o seu signo nesta manhã, sinal de que você precisa ter cautela. Além disso, como ela vai trocar farpas com Marte e Saturno logo cedo, pode ser fácil perder a paciência por qualquer coisinha. Se tiver que lidar com pessoas conservadoras ou teimosas, respire fundo e não aja por impulso para não se arrepender mais tarde. A boa notícia é que a Lua vai entrar no seu signo logo depois do almoço, o que deve melhorar bastante o astral e trazer boas energias. Com muito pique, você vai cuidar de qualquer assunto que dependa da sua iniciativa, inclusive na hora de organizar as atividades de lazer com a família. Confie em sua sensualidade para brilhar e atrair a atenção de um crush em que andava de olho nos últimos tempos. Já com o seu amor, a dica dos astros é para reforçar os laços e deixar as críticas de lado.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua faz um aspecto tenso com Saturno logo cedo e, em seguida, troca farpas com Marte. Esse céu tenso vai se refletir no contato com os amigos e com pessoas de fora, e esses relacionamentos podem passar por momentos difíceis. Antes de mexer com um assunto complicado com alguém da turma, pense se realmente vale a pena, ok? O desejo de passear ou sair da rotina tende a crescer, mas a Lua vai entrar em Leão, seu inferno astral, e pode atrapalhar esses planos. Aproveite o momento para se recolher, meditar e diminuir um pouco o ritmo, assim, vai evitar desgastes desnecessários. Se está saindo com alguém ou anda de olho em um crush, mesmo que seja uma paquera virtual, tente driblar a desconfiança. Talvez precise de tato para lidar com quem ama, mas confie em seu sexto sentido -- tudo vai se resolver numa boa.

Libra - 23/09 a 22/10





O domingo começa tenso e a Lua vai se desentender com Saturno e Marte logo cedo. Para evitar problemas, confie em seu sexto sentido e mantenha distância de pessoas que estão sempre se intrometendo na vida dos outros. Embora os relacionamentos em geral, e com a família em particular, atravesse um momento um pouco complicado, será preciso muita diplomacia e boa vontade para evitar uma briga. Mantenha a calma e o astral logo vai melhorar! Depois do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um novo pique para o final do domingo. A companhia dos amigos tem tudo para animar a tarde, mesmo que seja através de um bate-papo virtual. Aposte no bom humor para se destacar na conquista e despertar o interesse de alguém novo -- os amigos podem dar uma ajuda nisso. Já achou sua alma gêmea? Nesse caso, valorize tudo o que vocês dois têm em comum.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boa parte da sua atenção pode se voltar para o desejo de sair, passear, conhecer um lugar novo, enfim, fazer qualquer programa para afastar o tédio. Mas a Lua não vai jogar no seu time logo cedo e pode causar alguns problemas. Brigando com Marte e Saturno, a Lua coloca alguns desafios no seu caminho e pode até fazer com que fique dividido entre a diversão e as obrigações. Se não quiser problemas, cuide das tarefas primeiro, tá? A saúde também precisa de atenção e se você exagerar nos comes e bebes, pode pagar o preço mais tarde. Mas a Lua muda para Leão mais tarde e promete um astral mais descontraído. Sua popularidade tem tudo para crescer e pode até trazer boas novas na conquista -- os pedidos de amizade têm tudo para disparar! Os momentos a dois podem cair na rotina, mas não deixe que isso atrapalhe a relação amorosa, tá?





Sagitário - 22/11 a 21/12





Marte e Saturno vão se estranhar com a Lua logo cedo, o deixa essa início de domingo um pouco tenso. Se você não controlar o seu temperamento sagitariano, que é bastante impulsivo, podem pintar algumas brigas com pessoas próximas, inclusive com os filhos ou com gente mais nova. A falta de grana, ou o excesso de gastos, também pode dar início a alguns desentendimentos. E o que começa como uma cobrança pode virar a maior gritaria se não tiver bom-senso para recuar em alguns momentos, tá? Mas não se desespere: a Lua logo entra em Leão e traz o seu lado mais aventureiro à tona. O desejo de curtir a vida ao máximo continua em destaque, mas não deixe a saúde em segundo plano e faça apenas o que for seguro para você e para os outros. Se você tem planos para surpreender quem ama, saiba que eles têm tudo para ser um sucesso! Pode se interessar por alguém que mora longe ou que conheceu em uma rede social.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor e procure ter mais empatia pelos outros. A Lua briga com Saturno e Marte na parte da manhã, o que pode se tornar um problema para a convivência com o pessoal de casa ou com o love. Sabendo disso, tente relevar algumas coisas e não fique relembrando problemas antigos, especialmente no meio de uma discussão. Se você souber a hora certa de ceder e recuar, pode evitar um bocado de problemas, Capricórnio! Pena que o seu signo nem sempre tem muito jogo de cintura, né? De qualquer forma, a boa notícia é que a Lua entra em Leão depois do almoço e isso vai aliviar o clima. Seu lado crítico ainda deve falar mais alto, mas você pode canalizar toda essa intensidade para algo produtivo, como cuidar melhor do seu corpo, definir um programa de exercícios físicos para fazer em casa ou abandonar um antigo vício. O seu lado sensual se torna mais intenso e você pode surpreender o love com novas ideias para apimentar o sexo! A sensualidade será sua melhor arma na conquista.





Aquário - 21/01 a 19/02





O seu lado cri-cri vai se destacar nesta manhã, Aquário, e talvez tenha que mostrar mais jogo de cintura para se entender com os outros. A Lua se desentende com Saturno e Marte, encurtando a sua paciência e aumentando o nível de exigência. Pra piorar, se deixou alguma tarefa pra fazer logo cedo, pode ser que pinte algum problema ou atraso. Também vale a pena ter cuidado com informações falsas, especialmente com fake news sobre saúde, tá? Antes de colocar algo em prática, ou repassar essas informações em outros grupos do zap, procure confirmar se é mesmo verdade. Depois, a Lua migra para Leão e o astral fica mais leve. Você fará o possível para evitar o isolamento e vai buscar a companhia das pessoas próximas. Se não der pra marcar um encontro pessoalmente, vale usar a criatividade e encontrar novas maneiras de manter o papo em dia com o love. Se está saindo com alguém, vai querer dar o próximo passo no relacionamento.



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua troca farpas com Marte e Saturno logo cedo, o que deixa o clima pesado na manhã desse domingão. A vontade de fazer algumas compras só para se sentir melhor pode ser uma grande tentação, mas não caia nessa furada! Há sinal de tensão na relação com os amigos, embora isso possa ser contornado se você tiver boa vontade e não ficar implicando com bobagens. Com a entrada da Lua em Leão, à tarde, você pode se sentir mais focado(a) e com disposição para cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. Que tal deixar a preguiça de lado e resolver algumas pendências? Um flerte tem tudo para evoluir rapidinho, desde que você controle o seu lado possessivo. Vale o mesmo para a vida amorosa: não deixe que o seu ciúme (ou o do par) provoque atritos. Tente controlar seu lado mandão e procure pegar mais leve, valeu?