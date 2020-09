HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (12)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender dos astros, você vai passar boa parte desse sábado na companhia da família. O astral é favorável para relaxar, esquecer o estresse e recarregar as energias enquanto curte o seu cantinho. Mas se não conseguiu dar conta do serviço durante a semana, não precisa perder o sono por causa disso. Sol e Lua vão se juntar e enviar boas energias para você terminar tudo o que ficou pendente. De quebra, o astral também será favorável para fazer consertos em casa ou colocar as tarefas domésticas mais chatas em dia. Se precisa de dinheiro, poderá contar com o apoio da família. Mas o inverso também é verdade, então, fique a postos para socorrer alguém de casa se for preciso, Áries! A saúde também pede atenção, tanto a sua quanto a dos familiares. As coisas ainda vão correr devagar na conquista. Ficar em casa agarradinho(a) com o love pode ser uma ótima ideia.





Touro - 21/04 a 20/05





Muitas novidades prometem agitar este sábado e você pode se sentir um pouco sufocado(a) se tiver que passar o dia inteiro dentro de casa. Mas, se não der para sair e dar um rolê por aí, o jeito é trocar uma ideia com a galera. Pra isso, vale usar a imaginação e abusar das redes sociais. Um bom papo com a galera talvez não seja a mesma coisa que um programa com eles, mas ainda dá pra dar muita risada e levantar o astral do mesmo jeito, certo? Você também estará mais popular e pode receber várias solicitações de amizade! Aproveite para conhecer gente nova e expandir seus contatos. Se ainda não namora, saiba que Sol e Lua trocam likes e avisam que você pode se surpreender com um novo amor. Um bom papo pode ser a melhor maneira de acertar as coisas com o seu love e fortalecer de vez a relação.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Apesar do dia de folga, a Lua segue firme e forte em sua Casa da Fortuna e pode trazer boas surpresas para o seu bolso. Em bom aspecto com Urano, Netuno e Sol, avisa que há chance de conquistar algo que desejava há um tempo, desde que você se esforce, claro. E como dinheiro não cai do céu, talvez seja preciso deixar os seus planos de lado e assumir um trabalho extra. A boa notícia é que pode receber uma grana que nem esperava mais, seja de um empréstimo ou por pura sorte. Mas procure agir de maneira discreta para se dar bem, sem comentar sua boa sorte com qualquer um, tá? Se quiser causar uma boa impressão, pode ser hora de dar uma renovada no guarda-roupa ou gastar um pouco mais no visual -- só evite se endividar pra isso. Não há sinal de muita novidade na conquista, mas um ex pode tentar se aproximar. Programa caseiro, mesmo que seja tranquilo, ajuda a passar o tempo com o love.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua ainda segue em seu signo e troca likes com Urano, garantindo um astral favorável para matar a saudade dos amigos e até mesmo ampliar seu círculo social. Mesmo que não seja possível se encontrarem pessoalmente, vale tomar a iniciativa e reunir a galera em um bate-papo virtual, vídeo, enfim, Urano garante que a tecnologia não vai te deixar na mão se tiver um pouquinho de criatividade. Pra completar, Sol e Lua se entendem e estimulam seu lado mais comunicativo. Além de saber o que quer, você também vai expressar isso com mais facilidade, o que é ótimo para esclarecer qualquer mal-entendido ou dúvida em seus relacionamentos, seja em casa, com os amigos ou mesmo com o love. Na conquista, seu charme se destaca e não será difícil fisgar o crush com uma troca de mensagem, nem que seja através das redes sociais. Se já tem compromisso, porém, precisa ser mais flexível se quiser manter a harmonia.





Leão - 22/07 a 22/08





Apesar do dia de folga, a Lua continua infernizando o seu astral e pode atrapalhar seus planos de lazer. Além disso, ela faz oposição a Júpiter e Plutão, pedindo uma atenção extra na hora de cuidar da saúde. Que tal começar a se exercitar mais, em casa mesmo? Ou melhorar seus hábitos, deixar de lado os exageros, enfim, fazer o que for preciso para ter certeza de que está se cuidando como deve? Você pode conseguir uma grana extra que não estava esperando, mas mantenha isso em off por enquanto. Seu sexto sentido estará afiado e pode indicar quem merece confiança -- e quem não merece também. Apesar de todas essas novidades, vale a pena diminuir o ritmo e aproveitar para relaxar, deixando o estresse da semana pra trás. Se tem alguém, procure pegar mais leve nas cobranças. O sexo pode esquentar e surpreender!





Virgem - 23/08 a 22/09





Com a Lua estimulando o seu lado sonhador, você pode se interessar por experiências novas neste sábado, até mesmo assumindo alguns riscos para alcançar o que deseja. A saudade dos amigos tem tudo para crescer, mas aposte na criatividade para colocar o papo em dia e garantir muitas risadas. De qualquer maneira, os astros conspiram para trazer à tona seu lado mais solidário e sociável, por isso, deixe a solidão de lado e conte com as pessoas que ama para afastar a tristeza, Virgem! Nem tudo são flores, porém, e a vida amorosa pode exigir um pouco de atenção, especialmente se estiver disputando o mesmo crush com alguém da turma. Também há chance de se enroscar com um(a) amigo(a) se estiver em busca de romance. Interesses em comum e altas doses de carinho podem deixar os momentos com o love mais agradáveis.





Libra - 23/09 a 22/10





O seu signo se importa muito com a aparência, Libra, e isso se torna ainda mais evidente hoje. Com a Lua em seu Meio-Céu, aumentando sua popularidade e o seu lado sociável, o desejo de dar um trato no visual tem tudo para crescer. O bom aspecto entre Lua e Netuno favorece os cuidados com a saúde -- praticar exercícios físicos e comer melhor são atitudes que vão se refletir na aparência, a longo prazo. Talvez esses novos hábitos demandem um pouco mais de esforço da sua parte, mas, no final, valerá a pena! Valorize os conselhos que receber da família e tente ser mais flexível para se entender melhor com o pessoal de casa -- a Lua se desentende com Júpiter e Plutão e pode tumultuar um pouco as coisas. Alguém popular pode captar sua atenção, mas talvez tenha que manter seu interesse em segredo por um tempo para evitar invejosos. Pode ser um bom momento para acertar os ponteiros com o par e conversar sobre o futuro do relacionamento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Neste sábado, a Lua vai atiçar seu espírito aventureiro e o desejo de passear por aí, livre, leve e solto ganhe destaque. Mas a oposição entre Lua e Júpiter pode estragar seus planos e talvez não seja possível seguir seus instintos e curtir um passeio ao ar livre. O jeito é apostar em uma boa conversa para driblar as restrições, seja através de uma videochamada ou por mensagem mesmo. E como as viagens também não devem entrar no seu radar tão cedo, que tal aproveitar o dia de folga para conhecer lugares diferentes e visitar novos países através de uma sessão de cinema em casa? Com criatividade e um pouco de jogo de cintura, algo que não é tão característico do seu signo, é possível driblar os problemas e alcançar o que deseja. O Sol troca likes com a Lua e garante momentos divertidos com os amigos, bem como uma dose extra de animação no romance. Nem a distância deve ser um problema na paquera hoje.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Se depender das estrelas, mudanças inesperadas devem interferir em seus planos para o final de semana, mas não se preocupe. A Lua, em trígono com Netuno, avisa que o astral é favorável para fazer alguns ajustes nas tarefas domésticas e até procurar uma casa nova, se não está feliz na atual. Se uma mudança de endereço não está nos planos, trocar os móveis de lugar ou arrumar o seu canto para deixar tudo do seu jeito pode trazer a sensação de novidade que você está buscando, Sagitário. Mas as finanças podem precisar de um cuidado maior , por isso, redobre o cuidado na hora de abrir a carteira ou investir sua grana: se ouvir seus instintos e não se arriscar demais, ao invés de ter prejuízo, pode até sair no lucro. A saúde também pode ganhar com uma mudança de hábitos, seja na alimentação ou em velhos hábitos. Se está em busca de um novo amor, explore seu lado mais sensual para fisgar o coração do crush. O sexo promete momentos inesquecíveis!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua abre o final de semana em harmonia com Urano, destacando o seu lado mais sociável e valorizando o contato com as pessoas queridas. Mas nem tudo vai ser de boas e a Lua vai se desentender com Júpiter e Plutão ao longo deste sábado, pedindo um pouco mais de flexibilidade da sua parte para evitar atritos desnecessários em seus relacionamentos. Ao invés de teimar para que tudo seja feito do seu jeito, procure ouvir opiniões diferentes e experimente ceder em alguns pontos. Não deixe que mudanças repentinas atrapalhem a harmonia com amigos e pessoas próximas: o diálogo sempre será uma boa pedida para acertar qualquer divergência. Aproveite para expandir seus relacionamentos e conhecer gente nova nas redes sociais -- suas postagens podem conseguir um número maior de curtidas agora. Se está de olho em um novo crush, saiba que esse lance tem boas chances de se firmar mais tarde. Já o romance estará protegido pelas estrelas!





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o bom astral para finalizar algumas tarefas antes de aproveitar o dia de folga, seja no trabalho ou em casa. Se estiver precisando de uma grana extra para equilibrar as finanças, o bom aspecto entre Lua e Urano promete proteger os seus interesses. Há chance de conseguir um dinheiro a mais, porém, terá que se dedicar em dobro -- nada vai cair de bandeja no seu colo neste sábado. Mas se você mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar tempo pra se divertir mais tarde. Sol e Lua estarão em harmonia e favorecem algumas mudanças nos seus hábitos. Que tal praticar exercícios físicos para manter uma boa saúde? Ou deixar de lado alguns hábitos ruins, adotando um estilo de vida mais saudável? Se já vinha pensando nisso, essa é a hora de colocar essas ideias em prática. Os assuntos amorosos não trazem muitas novidades, mas não desanime.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com a Lua seguindo firme e forte em seu paraíso astral, você conta com as melhores energias para se divertir neste final de semana! Além disso, também poderá se dar bem em jogo ou aposta: é um bom momento para fazer uma fezinha. Porém, a Lua se desentende com Júpiter e Plutão, sinal de que pode pintar problemas ou decepção nas amizades. Mas não é nada que não dê para consertar com um bom papo, portanto, não se preocupe demais com essas briguinhas. Quem tem filhos ou convive com pessoas mas jovens pode se divertir agora, ainda que seja preciso usar a criatividade para sair da rotina. Você ainda conta com boas energias na paquera e não terá dificuldade para atrair a atenção de quem deseja. Se já tem um par, o romantismo está no ar -- curta os bons momentos ao lado do seu mozão.