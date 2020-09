HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (5)

Áries - 21/03 a 20/04





Hoje a Lua está em desarmonia com Júpiter e Plutão, indicando que há risco de brigar com alguém mais conservador. Talvez seja hora de tirar um tempo para rever algumas coisas e melhorar sua interação com pessoas mais velhas ou exigentes. Você tende a mergulhar de cabeça quando se interessa por um projeto e não é raro agir por impulso, porém, essa energia e empolgação podem atrapalhar seus planos se não souber dosá-la. Com a entrada de Mercúrio em Libra, os relacionamentos ganham em destaque e você vai se sentir melhor se puder contar com a companhia de outras pessoas. No amor, há sinal de muito romantismo e dedicação, especialmente se você souber expressar o seu carinho ao mozão. Se ainda não tem compromisso, há boas chances de conhecer um crush novo: olhe mais ao seu redor!





Touro - 21/04 a 20/05





Mercúrio vai entrar em sua Casa do Trabalho e da Saúde neste sábado, colocando essas áreas sob o holofote. Embora seja um dia de folga, talvez você precise resolver alguns assuntos que ficaram pendentes durante a semana. A boa notícia é que tudo o que depende de diálogo e raciocínio lógico tende a correr melhor a partir e agora. Por outro lado, a Lua segue firme em seu inferno astral e estará em quadratura com Júpiter e Plutão. Confie em sua intuição, mas procure agir com cautela e não corra riscos desnecessários. Para driblar essas energias pesadas, o melhor conselho é se dedicar aos seus interesses sem atrair muita atenção indesejada. Nos assuntos do coração, seu jeito misterioso deve fazer a diferença na conquista, mas conheça mais sobre o seu alvo antes de se envolver. Se tem compromisso, evite esconder coisas importantes do par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada de Mercúrio, regente do seu signo, em seu paraíso astral sinaliza boas oportunidades de diversão neste final de semana! Aproveite o astral positivo para relaxar, esquecer os perrengues da semana e se livrar do estresse, mas sem se descuidar, é claro, da prevenção contra o Coronavírus. Infelizmente, o dia não deve ser perfeito sem defeitos e você pode enfrentar alguns desafios para manter a harmonia nas amizades. A Lua vai se estranhar com Júpiter e Plutão, pedindo mais diplomacia nos contatos com a turma. Se você não controlar o seu gênio e maneirar no bicarbonato de ódio, uma amizade que andava estremecida pode chegar ao fim. Se precisar de conselho ou ajuda, procure alguém com quem tenha afinidades para pedir uma força. Nos assuntos do coração, Mercúrio indica que o diálogo será fundamental para brilhar na conquista ou melhorar a convivência com o mozão - ainda bem que conversar nunca foi um problema para o seu signo!





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, meu cristalzinho, se depender de Mercúrio, a convivência com a família deve receber boas energias e confortar o seu coração. Pode ser divertido relembrar os bons momentos com o pessoal de casa ou com os amigos que estão ao seu lado há muito tempo - deixe seu lado saudosista falar mais alto, minha filha! Mas a convivência com algumas pessoas talvez não seja tão tranquila quanto você gostaria, especialmente com gente mais velha, chata e implicante. Deus me dibre! Por mais que a sua paciência esteja curta, faça um esforço para segurar a língua: o excesso de críticas, dos dois lados, tende a provocar desgastes nestas relações. Nos assuntos amorosos, pode ser que a paquera fique em segundo plano agora. Em compensação, pode rolar aquele 'oi, sumida' e um ex pode reaparecer e balançar seu coração. Tá amarrado ou quem me dera? No romance, os astros mandam um recado: críticas e cobranças podem azedar as coisas na convivência amorosa.





Leão - 22/07 a 22/08





Embora seja um dia de folga, a tensão entre Lua e Júpiter mostra que assuntos do trabalho podem exigir sua atenção. É melhor você ter cautela para não ceder à tentação de deixar as tarefas rotineiras de lado e focar apenas na diversão. Antes de curtir as delícias do final de semana, concentre-se no que precisa ser feito, especialmente se tiver planos de subir na carreira -- a quadratura entre Lua e Plutão pede mais dedicação às suas responsabilidades. Seu desafio será manter os pés no chão e ter cuidado para não prometer mais do que pode cumprir. A boa notícia é que Mercúrio vai entrar em Libra, ativando seu lado mais descontraído e comunicativo. No amor, alguém que conheceu em uma viagem ou em uma rede social pode despertar seu interesse. Já encontrou seu mozão? Então, aguarde momentos descontraídos e animados ao lado do seu amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Neste sábado, Mercúrio entra em sua Casa do Dinheiro e será preciso alguma flexibilidade para lidar com situações imprevistas. Se está precisando melhorar a conta bancária, pode ser uma boa exercitar seu lado criativo, trocar ideias com colegas e amigos e anotar sugestões que prometem ser lucrativas. A Lua continua em sua Casa 8 e destaca seu sexto sentido, fazendo com que você possa se sair melhor do que imagina se seguir seus instintos. Mas a Lua forma quadratura com Júpiter e Plutão ao longo deste sábado e esse aspecto tenso indica problemas na convivência com os filhos ou com pessoas mais jovens -- não se espante se pintar briga ou se os programas de lazer tiverem imprevistos no meio do caminho. No amor, a coisa tá um pouco fracassada e há sinal de briga com o par. Inclusive, um relacionamento que já vinha desgastado corre o risco de chegar ao fim. Aceita que dói menos! Até a conquista pode se tornar complicada.





Libra - 23/09 a 22/10





Hoje, o céu não vai colaborar muito e pode ser difícil manter a harmonia em seus relacionamentos. A Lua se desentende com Júpiter e Plutão, anunciando um clima tenso em casa. Se tiver que ficar na companhia do pessoal o tempo todo, pode pintar uma briga mais cedo ou mais tarde. O jeito é apelar para a diplomacia do seu signo, fingir demência em algumas situações e tentar driblar os momentos mais tensos -- Mercúrio entra em Libra neste sábado e pode estimular o bom-senso libriano. Talvez fique difícil manter as coisas em ordem no trabalho ou em casa, especialmente se está em home office nos últimos tempos. Se quiser um pouco de sossego, vale a pena ceder em alguns pontos para manter a paz com os familiares. Nos assuntos do coração, um bom papo e muito charme podem ajudar na conquista. Reforce a sintonia com sua cara-metade e controle o ciúme para evitar brigas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A saúde pode ocupar boa parte da sua atenção neste sábado e é possível que passe pela sua cabeça a ideia de iniciar uma dieta ou começar a praticar exercícios físicos com mais regularidade. Mas pode ser que tudo isso fique apenas no campo das ideias, afinal, a Lua se desentende com Júpiter e Plutão e pode atrapalhar seus planos. Se tiver que trabalhar neste sábado, preste atenção redobrada na hora de escrever, repassar informações ou conversar com colegas -- há boas chances de perder dados importantes ou esquecer algo crucial em uma reunião. Pra piorar, pode pintar mal-entendido com os colegas. Mercúrio vai entrar em Libra no final da tarde e pode despertar seu lado desconfiado -- se você já tem dificuldade para confiar nas pessoas normalmente, isso vai se tornar ainda mais forte nos próximos dias. Com tanta desconfiança no ar, será preciso um esforço para proteger o romance. Talvez a coisa fique um pouco emperrada na conquista, mas não desanime.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Júpiter e Plutão, que estão em sua Casa do Dinheiro, vão se desentender com a Lua neste sábado. E o resultado dessa briga astral pode se refletir na sua carteira, por isso, toda cautela será necessária se quiser salvar sua grana ou evitar dívidas, ok? Vale a pena pensar duas vezes antes de comprar algo que, muitas vezes, acaba adquirindo apenas no calor do momento. Mas essas energias pesadas podem contaminar a vida amorosa também, provocando brigas por causa da possessividade, tanto sua quanto do seu par. Aposte no diálogo e no romantismo para superar uma briga e voltar às boas com o seu amor. Com Mercúrio em Libra, pode aguardar momentos divertidos e animados na companhia da turma a partir de agora - mesmo que de maneira virtual! Você continua fazendo muito sucesso na paquera! Bom humor e romantismo são o segredo para conquistar quem deseja.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O final de semana começa com boa parte da sua atenção voltada para assuntos domésticos. E como a Lua vai se desentender com Júpiter e Plutão ao longo do dia, há boas chances de pintar atritos com a família, especialmente se você agir de maneira teimosa e exigir que tudo seja feito do seu jeito. Se quiser manter a harmonia, a dica é baixar a bola e ceder em algumas coisas, tá? A boa notícia é que Mercúrio vai entrar em Libra, movimentando sua vida social e favorecendo planos para a carreira. Talvez seja preciso jogo de cintura e boa vontade para colocar planos ambiciosos no trabalho, mas se cumprir suas tarefas do dia a dia, vai conseguir se destacar. Nos assuntos do coração, se sonha em reatar com um ex, pode ser melhor adiar uma aproximação agora. A paixão e a conquista talvez fiquem em segundo plano neste sábado.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com a entrada de Mercúrio em Libra, pode ficar mais fácil trabalhar em grupo na hora de correr atrás dos seus objetivos, especialmente se souber envolver os colegas em torno de tarefas em comum. Mas nem tudo são flores e, se tiver que trabalhar neste sábado, redobre a atenção com mal-entendido ou perda de informações. Isso porque a Lua troca farpas com Júpiter e Plutão, o que deve resultar em desafios na hora de comunicar suas ideias ou ouvir pontos de vista diferentes. É melhor manter o foco em tudo o que fizer na vida pessoal também, já que pode ser alvo de pessoas fofoqueiras ou até vítima de boatos nas redes sociais. Ainda assim, não jogue a toalha e faça um esforço para deixar de lado a solidão -- acredite, as dificuldades vão passar. A paquera continua movimentada e pode surpreender, mas atenção com alguém comprometido ou mentiroso, o famoso embuste. A dois, é melhor evitar um assunto delicado para não arrumar confusão à toa.



Peixes - 20/02 a 20/03





Hoje, seu maior desafio pode ser descobrir novas maneiras de cortar gastos e economizar. Se precisa de um dinheiro extra, será necessário confiar apenas nos seus pontos fortes e explorar a imaginação para descobrir uma fonte de renda alternativa -- não conte com uma ajuda do céu para melhorar as finanças porque as estrelas vão jogar contra! Investir em um projeto muito arriscado ou em um sonho antigo também não é uma boa ideia... Emprestar uma grana para um amigo, ou pedir ajuda para alguém da turma, pode ser a maior furada e há risco até de abalar os laços dessa relação. Mas nem tudo vai mal! Mercúrio entra em sua Casa das Transformações neste sábado e traz novidades para os relacionamentos. Talvez seja preciso um pouco de diplomacia na hora de expressar seu interesse, mas um papo picante também pode abrir as portas para uma nova conquista. Pode resolver as diferenças com sua cara-metade e esclarecer assuntos que estavam incomodando.