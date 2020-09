HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04





Logo cedo, a Lua tá toda amorzinho com Saturno e Plutão, enviando excelentes energias para você se concentrar no trabalho e cuidar de assuntos que envolvem dinheiro. Pode ter sucesso ao fechar um negócio ou buscar uma nova colocação, especialmente se pagar melhor do que o seu trabalho atual. É pra glorificar de pé, né? Apesar das boas novas, vale a pena manter os pés no chão e fazer a sua parte, porque as coisas andam meio instáveis ultimamente. Mais tarde, a Lua entra em Gêmeos e ressalta seu lado comunicativo e agitado. Descubra como usar essas qualidades no serviço e você vai fazer o maior sucesso! No namoro ou na vida amorosa, um bom papo será a receita para se entender melhor com seu love. Já a paquera tem tudo para ficar animada -- você vai fazer sucesso se mostrar descontração e apostar no próprio charme!





Touro - 21/04 a 20/05





O bom aspecto da Lua com Plutão e Saturno deve agitar seu lado mais ousado e aventureiro nesta terça. Talvez não seja possível colocar todos os seus planos em prática, especialmente se anda sonhando com viagem, mas é um ótimo momento para ampliar seus conhecimentos. Um curso online pode ser interessante e, de quebra, ajuda a abrir novos horizontes e traz possibilidades de melhorar no trabalho. Depois, com a Lua em sua Casa do Dinheiro, será mais fácil correr atrás dos seus interesses financeiros. Ligue suas antenas para identificar oportunidades lucrativas. Só pense duas vezes antes de ir às compras, afinal, seu signo é conhecido pela prudência e essa qualidade pode vir a calhar agora. Se depender do seu charme, você tem mais chance de se dar bem na parte da manhã: olhe ao redor. A dois, a possessividade pode se tornar um desafio.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender das estrelas, sua intuição estará tinindo logo cedo e pode enviar mensagens importantes, desde que esteja aberto(a) a ouvir o que o universo tem a dizer. Se descobrir que alguém anda mentindo ou que não merece confiança, é um ótimo momento para se afastar e cortar essa pessoa da sua vida de uma vez por todas. Depois, a Lua entra em seu signo e você vai tirar de letra qualquer serviço que exija iniciativa. Esbanjando bom humor e autoconfiança, pode até causar uma boa impressão na chefia se souber como usar suas cartas. Só mantenha o foco no que precisa ser feito e evite se distrair ou se envolver em mil coisas ao mesmo tempo, ok? Há chance de se envolver com alguém animado se tomar a iniciativa para se aproximar. No amor, seu jeito confiante e comunicativo promete agitar as coisas com quem ama.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua, em trígono com Plutão e Saturno, favorece a expansão dos seus horizontes -- é hora de pensar fora da caixa e descobrir novos interesses. Você poderá ter um desempenho melhor se cuidar de tarefas fora do ambiente de trabalho, desde que isso não traga riscos extras para a sua saúde, é claro. Se não puder sair para bater perna por aí e resolver assuntos diferentes, o jeito é usar a criatividade para sair da rotina e deixar o seu lado mais atrevido se manifestar. O astral também é favorável para entrar em contato com a galera que estava distante e matar a saudade -- mas faça isso por telefone ou rede social para não se expor mais do que o necessário, valeu? Mais tarde, a Lua vai entrar em seu inferno astral. A dica é reforçar a confiança com quem ama e apostar no diálogo. Se está em busca de um novo amor, tenha cuidado para não se envolver com alguém mentiroso ou comprometido.





Leão - 22/07 a 22/08





Nesta terça, os astros garantem que toda a sua atenção estará voltada para assuntos profissionais. É um bom momento para correr atrás de um aumento, fechar um negócio lucrativo ou aumentar seu patrimônio. Mas não dá para ficar de braços cruzados, esperando que as oportunidades caiam no seu colo de bandeja, meu cristalzinho! Deixe o seu lado ambicioso falar mais alto e mostre iniciativa para conquistar seus objetivos. Ah, as boas energias de hoje também se estendem à saúde e os cuidados com o corpo devem melhorar sua aparência. No amor, com a entrada da Lua em Gêmeos, você pode descobrir novas afinidades com seu love e isso ajuda a fortalecer o relacionamento. Se está só, os amigos podem dar uma força na paquera, ainda que seja apenas de maneira virtual. Que tal testar a sorte em um aplicativo de paquera?





Virgem - 23/08 a 22/09





Hoje, você pode expandir seus contatos, fazer amigos e encantar as pessoas com seu charme! Se usar essas qualidades no serviço, tem tudo para se destacar em vendas ou em uma área que envolva o trabalho em equipe. Mais tarde, a Lua entra em seu Meio Céu e faz com que se importe mais com o que as pessoas pensam a seu respeito. Além de trazer mais energia e vitalidade para encarar qualquer desafio, também vai destacar sua ambição! Você não vai se contentar com qualquer coisa e pode adotar um estilo mais agressivo em negociações ou reuniões de trabalho. Só pegue leve em algumas coisas, assim, pode evitar desgastes desnecessários com colegas. O romance ganha mais estabilidade e vocês podem fazer planos para o futuro. Se está em busca de um grande amor, pode se interessar por uma pessoa bem-sucedida ou que é bastante popular com a sua turma.





Libra - 23/09 a 22/10





Nesta terça, os astros mandam um aviso: mudanças estão previstas, especialmente em casa, e você vai ter que encontrar uma maneira de lidar com isso numa boa. Na parte da manhã, a Lua dá aquele match perfeito sem defeitos com Plutão e Saturno, por isso, pode ser mais fácil colocar as coisas em ordem no lar. Se tiver que trabalhar em casa, vá em frente! Aproveite as boas energias para arrumar um cantinho só pra você, especialmente se tem trabalhado em casa nos últimos tempos. Mais tarde, com a entrada da Lua em Gêmeos, você pode sentir o desejo sair da rotina e dar uma volta por aí, nem que seja apenas no seu quarteirão! Se não for possível, porém, encontre um meio-termo e invente um novo jeito de gastar o excesso de energia ou de entreter sua mente. E não desanime: tudo deve se acertar com o tempo. No amor, um crush que mora longe pode despertar seu interesse na paquera, mas não esqueça de ter cuidado nos primeiros contatos, tá? Bom humor e descontração ajudam a levantar o astral no romance.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, você vai começar o dia com muito pique para lidar com as pessoas de um modo geral! Embora o seu signo seja desconfiado e reservado por natureza, o bom aspecto da Lua com Saturno e Plutão na parte da manhã pode melhorar suas habilidades de comunicação. Vale a pena tirar proveito do momento e trocar ideias com colegas e clientes, marcar reunião ou esclarecer mal-entendidos -- e se for possível, faça isso por telefone ou vídeo, tá? Mais tarde, a Lua se muda pra Gêmeos e avisa que mudanças inesperadas podem atrapalhar seus planos. Mas a boa notícia é que, mesmo tendo que usar seu jogo de cintura para se adaptar de última hora, os resultados serão positivos. O astral é favorável para quem pensa em se livrar de coisas que estavam acumuladas e até esquecidos num canto de casa. Aproveite para abandonar os maus hábitos e experimentar um estilo de vida saudável. A atração física vai dar as cartas na paquera e o sexo tem tudo para pegar fogo, seja com alguém novo ou com a sua cara-metade!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Na parte da manhã, a carreira ganha um ótimo empurrãozinho e você pode até melhorar as finanças. Mas saiba que essa melhora estará ligada diretamente ao seu esforço, por isso, ouça o recado da Lua e coloque as mãos na massa. Não é hora de enrolar no trabalho -- quanto mais você produzir, maior serão as chances de encher o bolso! Mais tarde, a Lua migra para Gêmeos e traz à tona o desejo de espantar a solidão e ficar perto das pessoas queridas. Deixe as diferenças pessoais de lado e reforce os laços com quem é importante em sua vida. Só não fure a quarentena para matar a saudade de gente querida que também está isolada, ok? Se tiver que ficar em casa, mate a saudade de quem gosta usando a tecnologia e isso também vale para o romance. Pode ter sorte na conquista, mas só vai se interessar se achar que o lance tem chance de virar algo mais sério.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





As coisas vão correr com mais tranquilidade na parte da manhã, quando a Lua, que está em seu paraíso astral, vai se entender numa boa com Plutão e Saturno, que estão em seu signo. Aproveite para resolver problemas, fechar um acordo ou lidar com qualquer coisa que possa incomodar. Mais tarde, a Lua entra em Gêmeos e talvez seja preciso fazer um esforço extra para dar conta das suas responsabilidades. Se alguém próximo precisar de uma força, faça o que puder para ajudar -- você pode receber o mesmo em troca em outro momento. Não vale a pena se chatear com a rotina, ao invés disso, tente encontrar outra maneira de resolver as coisas e acalmar a mente. Excesso de preocupação faz mal e pode até afetar a saúde, sabia? Pode ser que as coisas não corram tão bem na vida amorosa, mas não deixe a monotonia incomodar ou tirar o brilho do romance.





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos ligados à família devem se desenvolver numa boa na parte da manhã. A Lua se entende com Saturno e Plutão, enviando energias positivas para lidar com segredo antigo ou até com um caso escondido com um amor do passado. Aproveite, minha filha! Mais tarde, uma boa notícia para você, Aquário! A Lua ilumina seu paraíso astral e você poderá contar com uma dose extra de sorte! Vale a pena fazer uma fezinha ou se arriscar em aposta, desde que não exagere. Sua habilidade para lidar com as pessoas se destaca e você pode usar esse charme para se dar bem em um trabalho ou tarefa. Ainda que não tenha contato direto com outras pessoas, você vai se expressar bem e encantar as pessoas mesmo em vídeo ou através das mídias sociais. Com tanto carisma, você só ficará só se não estiver a fim de se envolver -- ou não puder sair de casa para encontrar um novo amor pessoalmente. Tente esquecer o passado e aposte no romantismo para se entender melhor com sua cara-metade.



Peixes - 20/02 a 20/03





Se depender de Plutão e Saturno, que trocam likes com a Lua nesta manhã, tudo o que envolve comunicação deve se desenrolar melhor. Aproveite para resolver mal-entendido, expressar novas ideias no trabalho ou até colocar o papo em dia com os amigos, ainda que seja virtualmente. Mais tarde, a Lua entra em sua Casa da Família e você pode se divertir se puder se reunir com os parentes, mesmo que seja em um bate-papo virtual. Também vai ser mais fácil colocar em ordem os assuntos domésticos que precisam de atenção. Se pintar a vontade de se recolher no seu canto, ouça sua intuição e aproveite os momentos de solidão para meditar. Só não vale ficar sofrendo relembrando os bons momentos, tá? Se for pra remexer o passado, aproveite para dividir as lembranças com a família e aquecer o coração. Você e o par podem cair na rotina. Não dê espaço para o ciúme.