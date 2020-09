HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua segue o rolê em seu signo, o que significa que você vai esbanjar disposição e autoconfiança em tudo o que fizer! Aproveite as boas energias desta sexta para dar o pontapé inicial em um projeto novo na vida profissional ou correr atrás de algo que deseja há um tempão. Mas nem tudo são flores e você pode se mostrar mais exigente e cricri ao lidar com assuntos do passado ou com a família. Tudo culpa da tensão entre Vênus e Marte, que vão formar uma quadratura nesta sexta. No final da tarde, o astral melhora e Mercúrio forma aspecto de sextil com Vênus, favorecendo o convívio em casa. Se discutiu com um familiar, peça desculpa e aproveite para voltar às boas. No amor, está a fim de alguém? Confie no seu charme e dê o primeiro passo na conquista! Se você divide o teto com seu amor, pode pintar novidades e momentos interessantes nesse relacionamento..





Touro - 21/04 a 20/05





Eita, a Lua continua infernizando o seu astral e isso indica que você deve se sair melhor em tarefas que podem ser feitas a sós, assim, não terá que se preocupar com a competição. Redobre a atenção com gente falsiane, pois há risco de alguém tentar te prejudicar. Se você precisar de um tempinho para se isolar e repensar algumas coisas, vá em frente. Mal-entendidos ou mentiras podem atrapalhar seus contatos nesta sexta, por isso, escolha o que diz com cuidado e não acredite em tudo o que ler por aí - Vênus, em quadratura com Marte, pode atrapalhar alguns contatos. A boa notícia é que Mercúrio e Vênus estarão em harmonia e devem melhorar a sua capacidade de comunicação. Na verdade, você vai se expressar tão bem que pode seduzir um crush só com a sua lábia! É claro que isso também vale para o romance: abra o coração e mostre seu carinho a quem ama.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





No que depender da Lua, que segue firme em Áries, o seu lado sonhador ganha destaque e você pode se interessar por algo mais desafiador, inclusive no trabalho. Durante o dia, porém, as finanças estarão em risco e você terá que pegar leve nos gastos se quiser evitar prejuízos. Vênus e Marte, que estarão em quadratura, indicam dificuldades para lidar com dinheiro, especialmente se estiver pensando em se envolver em um negócio mais arriscado ou se aliar a um amigo. Agora, se precisar de dinheiro, poderá contar com a ajuda financeira da família - só não abuse, ok? As estrelas indicam que passeio ou até um contato virtual com a turma pode criar uma oportunidade de se dar bem na conquista. O companheirismo tem tudo para crescer e deve fortalecer a convivência com quem ama - valorize tudo o que vocês dois têm em comum.





Câncer - 21/06 a 21/07





No trabalho, a Lua destaca sua ambição e ajuda você a dar um passo importante na carreira. O único porém é que terá que deixar seu ego sob controle e aprender a ceder em algumas coisas para não se queimar com a chefia. A quadratura de Vênus e Marte pede cautela na hora de lidar com pessoas mais conservadoras, ok? Concentre-se no que é da sua conta e evite colegas muito competitivos. Cuidar da sua aparência é importante e isso também inclui a saúde: procure se movimentar mais, mesmo que seja dentro de casa. No final da tarde, Mercúrio forma o aspecto de sextil com Vênus, ressaltando seu charme e sua lábia. Se está em busca de um novo crush, há chance de se envolver com alguém popular ou que conheceu de maneira virtual. Talvez esse lance não dure muito, mas vai massagear o seu ego! Na vida amorosa, uma boa conversa será a melhor maneira de resolver as diferenças - também pode ajudar a compreender melhor o seu amor.





Leão - 22/07 a 22/08





O conhecimento será a chave para você progredir e se destacar nesta sexta, seja na vida pessoal ou profissional. Com a Lua ainda em Áries, vale a pena trocar informações com pessoas bem informadas, compartilhar o que sabe e aprender mais com os colegas. Só tem um detalhe: tenha cuidado para não fazer papel de trouxa e ser vítima de fake news ou de informações equivocadas. A quadratura entre Vênus e Marte indica que alguém pode manipular dados ou informações para puxar o seu tapete, inclusive no trabalho. Outra dica para manter a sua imagem protegida é colocar as mãos na massa e não deixar nada para o último minuto. Mercúrio, em sextil com Vênus, indica que você pode receber uma grana que não estava esperando: olhe mais ao redor e fique atento. No amor, talvez não dê para marcar um encontro pessoal por causa da distância, mas uma paquera com alguém que mora longe conta com boas energias. Deixe a diversão falar mais alto e surpreenda sua alma gêmea.





Virgem - 23/08 a 22/09





Como a Lua segue firme em sua Casa das Transformações, talvez você tenha que encarar alguma mudanças inesperadas nesta sexta, seja na vida pessoal ou no trabalho. Valorize a sua intuição, já que você estará mais sensível, e procure descobrir quem merece a sua confiança. As amizades podem ser abaladas pela quadratura entre Vênus e Marte: um desgaste com alguém próximo tem mais chance de se tornar um rompimento definitivo se você não fizer nada a respeito. É um bom momento para se desapegar do que já vinha incomodando você há um tempo, inclusive na área profissional. O sextil entre Mercúrio e Vênus favorece a busca pelos seus sonhos mais audaciosos, especialmente se você não tiver medo de sair da sua zona de conforto. No romance, a paixão aumenta, mas uma briga não está descartada! A paquera tem mais chance de dar certo se você usar sua sensualidade para se aproximar de quem deseja.





Libra - 23/09 a 22/10





Pode ser uma boa pedida redobrar os cuidados com trabalhos feitos em grupo ou que dependem da colaboração de terceiros nesta sexta-feira. Vênus treta com Marte logo cedo e pode atrapalhar alguns planos, especialmente na área profissional. A boa notícia é que a Lua segue o baile firme em sua Casa 7 e protege os relacionamentos, embora seja preciso um pouco mais de jogo de cintura para se entender com os outros. Parceria profissional ou sociedade pode correr alguns riscos. No final da tarde, o bom aspecto entre Mercúrio e Vênus ameniza o astral pesado desta sexta e ajuda a unir forças com quem tem os mesmos interesses que você. No romance, você fará o que for preciso para proteger seu relacionamento, mas evite o ciúme ou o excesso de críticas. Apontar os defeitos do par não é a melhor maneira de resolver as coisas. Se está saindo com alguém, esse caso pode ficar sério.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sextou, mas não muito bem sextado. A desarmonia entre Vênus e Marte deve marcar boa parte desta sexta-feira, o que pode se refletir de maneira negativa no trabalho. Faça um esforço para se concentrar no que precisa ser feito e evite desviar a sua atenção durante o serviço: excesso de conversas ou distrações não serão bem-vindas agora. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, mas não desanime. Redobrar os cuidados também vale para a saúde, especialmente se você anda abusando na alimentação ou na preguiça. Mercúrio, em sextil com Vênus, promete boas energias para o setor de amizades - aproveite para matar a saudade do pessoal, mesmo que seja apenas por contato virtual. Com tanta coisa pra fazer, pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano. Se anda de olho em um colega ou em alguém que faz parte do seu dia a dia, deixe para expressar seu interesse em outro momento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Apesar de a Lua trazer um astral mais leve e descontraído nesta sexta, talvez não seja uma boa ideia contar apenas com a sorte quando surgir um problema. Vênus e Marte vão se desentender logo cedo e algumas coisas podem exigir um esforço extra da sua parte. Há sinal de problemas ou tretas em alguns relacionamentos, especialmente com pessoas mais jovens, ou mesmo com os filhos. Mas a área profissional pode reservar boas surpresas no final da tarde - Mercúrio e Vênus trocam likes no céu, favorecendo mudanças no trabalho. É um bom momento para quem pensa em trocar de emprego, tentar algo em uma área diferente ou correr riscos e buscar algo que sempre quis fazer. No amor, quem comanda o astral é a Lua, que segue o rolê firmona em seu paraíso astral e manda o papo reto: explore seu charme para seduzir e se aproximar de quem deseja. A vida a dois tem tudo para correr delicinha!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender das estrelas, assuntos envolvendo os parentes podem exigir sua atenção nesta sexta-feira. Vênus e Marte vão se estranhar logo cedo e isso pode se refletir na convivência com o pessoal de casa. Tudo indica que será preciso tirar um tempo para resolver problemas em casa, especialmente se não conseguir deixar as implicâncias pessoais de lado. Por outro lado, Mercúrio e Vênus estarão em harmonia e avisam que trabalho em equipe conta com excelentes energias. Além disso, você também pode se destacar se atua em uma área onde é possível trabalhar em home office ou mexe com algo que tem ligação com o lar. No amor, Vênus e Marte mandam o papo reto e avisam que é melhor tomar seu paracetaloka direitinho e controlar o ciúme, seja ao lidar com quem ama ou na conquista. Se não souber se controlar, vai acabar sozinho e tendo que buscar sua dignidade no lixo, valeu?





Aquário - 21/01 a 19/02





Sextou com a fada sensata da Lua destacando seu lado comunicativo e agitado. Com isso, você pode mostrar suas ideias e convencer os outros. Mas a desarmonia entre Vênus e Marte deve atrapalhar seu desempenho no trabalho, por isso, revise tudo duas vezes antes de arquivar, repassar uma informação ou marcar uma reunião. Ao longo do dia, as coisas melhoram e você poderá se dedicar a tarefas que envolvem contato com o público, com clientes ou pequenos deslocamentos. No final da tarde, Mercúrio e Vênus estarão em harmonia, o que deve favorecer algumas mudanças no serviço. A saúde também pode se beneficiar dessas energias astrais - é um bom momento para largar velhos hábitos, mudar sua rotina e adotar comportamentos saudáveis. No amor, há sinal de boas notícias na conquista, seja com um crush antigo ou com alguém que acabou de conhecer! Já encontrou seu mozão? Nesse caso, o diálogo será o melhor caminho para esclarecer um mal-entendido e melhorar o astral do romance.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com a Lua em sua Casa da Fortuna, você pode se apegar mais ao que possui, especialmente se tiver que lidar com dinheiro. Aproveite para reforçar suas reservas e engordar a poupança se entrar uma grana extra - a tentação de gastar em excesso pode se tornar um problema. Vênus vai trocar farpas com Marte logo cedo, o que deve trazer à tona o seu lado mais irresponsável na hora de lidar com as finanças ou organizar o orçamento pessoal. Se quiser progredir, é melhor manter em mente que nada cai do céu: você que lute, batalhe pelo que deseja e não conte apenas com a sorte para atingir os seus objetivos! No amor, o bom aspecto entre Mercúrio e Vênus no final da tarde vai enviar ótimas energias para os seus relacionamentos, especialmente se já encontrou o amor da sua vida. Há sinal de romantismo e muito carinho com o mozão! Mas o namoro não conta com a mesma sorte - não sufoque o outro com cobranças nem deixe a insegurança se instalar em seu coração. Para de ser doida, minha filha!