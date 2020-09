HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (30)

Lua vai sorrir para Netuno e Saturno logo cedo, sinalizando que a família continua sendo o centro da sua atenção. Tire um tempinho para cuidar da casa e deixar tudo do seu jeito, mesmo que seja apenas no seu cantinho. Trabalho remoto também recebe as melhores vibrações, especialmente se organizar um canto no seu lar onde pode se concentrar e não ser interrompida a toda hora. Bote as mãos na massa se quiser encher o bolso, Sagitário! Se sonha com a casa própria, esse é um bom momento para dar o primeiro passo nesta direção, especialmente se tiver o apoio dos familiares. Só analise bem as finanças para não se meter em complicações lá na frente. Lembranças do passado podem vir à tona e despertar saudade de um ex. Se não tiver cuidado, esse astral saudosista pode até interferir na paquera. Em compensação, será mais fácil se soltar com quem ama no aconchego do seu lar.