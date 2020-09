HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04





Hoje, o trígono formado por Mercúrio e Saturno envia boas energias para o trabalho. Pode ser que você sinta a pressão para aumentar sua produtividade, mas tudo indica que dará conta da cobrança - e isso pode ser reconhecido pela chefia! Mas nada de exagero, ok? A tensão entre Lua e Mercúrio avisa que há risco de se sobrecarregar e abraçar mais tarefas do que consegue dar conta. Faça a sua parte, mas procure cuidar da saúde com atenção também. Durante o dia, a Lua favorece as atividades que podem ser feitas discretamente, seja em casa ou na vida profissional. Mais tarde, porém, a Lua entra em seu signo, trazendo à tona suas qualidades e reforçando o seu espírito competitivo. Pode ser um bom momento para cuidar do que depende do seu esforço pessoal. No amor, seu charme ariano também ganha destaque e ajuda a ter sucesso na conquista ou a derreter o coração de quem ama.





Touro - 21/04 a 20/05





Quintou com Q, de quase sexta! E hoje Vênus troca likes com a Lua, favorecendo o diálogo com pessoas alinhadas aos seus ideais. O trabalho pode render mais se apostar em reuniões ou conversas com os colegas e procurar ouvir planos diferentes também. Mas o clima está tenso entre a Lua e Mercúrio e isso indica que não é hora de contar apenas com a sorte para conseguir o que deseja. Com a entrada da Lua em Áries, seu interesse em assuntos misteriosos ganha destaque. Vale a pena prestar atenção ao seu sexto sentido, já que você pode descobrir coisas que nem estava procurando. Só tenha cuidado para não espalhar um segredo sem querer, ok? No amor, o astral é comandado por Mercúrio e Saturno, que formam aspecto de trígono, reforçando o seu charme e avisando que você tem tudo para arrasar na paquera! Quem já tem par, o romantismo está no ar e pode contagiar os momentos a dois, especialmente se você usar a criatividade para surpreender o mozão.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Será mais fácil realizar algumas mudanças em casa hoje - o trígono entre Mercúrio e Saturno garante disposição e boas ideias para reformular os ambientes e deixar tudo do seu jeito. No trabalho, pode ser um bom momento para negociar uma comissão, fechar um acordo lucrativo ou dar um passo mais ambicioso na carreira. A Lua estará em harmonia com Plutão, Saturno e Vênus, enviando excelentes energias para você correr atrás dos seus objetivos - seu lado ambicioso será notado! Mais tarde, a Lua entra em sua Casa das Amizades e avisa que poderá se divertir muito na companhia do pessoal - mesmo que de maneira virtual por conta da pandemia. Nesses contatos, pode surgir a oportunidade de conhecer gente nova e até brotar a semente de uma futura paquera. Se já encontrou um mozão para chamar de seu, a dica é destacar os pontos em comum com o par e valorizar as afinidades.





Câncer - 21/06 a 21/07





Seu lado curioso e disposto a aprender ganha destaque nesta quinta. A Lua, em sextil com Saturno e Plutão, favorece o contato com pessoas que moram longe ou que são de fora. Porém, a oposição entre Lua e Mercúrio faz com que seja necessário uma atenção extra para evitar mal-entendidos, especialmente se estiver conversando com colegas e clientes através de mensagens ou vídeos. Escolha as palavras com cuidado, maneire no ódio diesel e, no final, tudo deve correr bem. Com a entrada da Lua em Áries, boa parte da sua atenção pode se concentrar em planos para o futuro e você não vai esconder seu lado ambicioso. Só não deixe que isso interfira em seus relacionamentos ou nos seus compromissos com amigos ou familiares. No amor, Mercúrio, em trígono com Saturno, favorece tanto o diálogo com a pessoa amada como uma nova conquista.

Leão - 22/07 a 22/08





A Lua tá toda amorzinho com Saturno e Plutão e favorece a concentração em assuntos financeiros na parte da manhã. É um bom momento para organizar tarefas que estavam pendentes ou fazer mudanças que exigem dedicação e força de vontade. A saúde também pode se beneficiar dessas energias, que favorecem quem deseja se livrar de um mau hábito ou tentar algo novo. Já as finanças serão impactadas pelo trígono entre Mercúrio e Saturno, que espalha boas vibes e, com isso, você pode ter algumas ideias lucrativas. Mas não espere que o dinheiro caia do céu: você terá que ralar se quiser encher o bolso. À noite, a Lua entra em Áries e o seu espírito aventureiro tende a se destacar. No amor, seu jeito descontraído e animado pode ser um grande trunfo na paquera. Se tem mozão, será divertido fazer algo diferente com quem ama.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, quintou com Q, de quase sexta! Hoje Mercúrio e Saturno, em aspecto de trígono, favorecem a convivência com os filhos ou com pessoas queridas. Você estará mais confiante e saberá se expressar de maneira diplomática, o que facilita a aproximação com clientes ou colegas de trabalho. Com a oposição entre Lua e Mercúrio, vale a pena usar a cautela para não tretar com alguém, especialmente se trabalha em parceria ou sociedade. A boa notícia é que a Lua forma um trígono com Vênus no final da manhã, enviando energias mais favoráveis para você se entender numa boa com todo mundo e superar as diferenças. No final da tarde, a Lua começa um rolê em Áries e ativa seu lado sensuellen. A paixão física tem tudo para crescer, e a intimidade pode fortalecer os laços com o par. Se está a fim de um crush, tome a iniciativa na conquista e não disfarce o seu interesse.





Libra - 23/09 a 22/10





Boa parte da sua atenção continua concentrada no trabalho e você poderá conquistar o reconhecimento que merece. Amém que fala? O bom aspecto entre Lua e Vênus ajuda você a assumir novas responsabilidades e dar conta das suas obrigações, o que pode causar uma impressão positiva em colegas e superiores. Na família, o trígono entre Mercúrio e Saturno promete movimentar segredos antigos - há chance de descobrir coisas novas sobre os familiares ou aprender mais sobre a história dos seus antepassados. No final da tarde, a Lua entra em sua Casa 7 e os relacionamentos ganham destaque. Será mais fácil interagir com colegas, amigos ou familiares. Nos assuntos do coração, há sinal de romantismo e altas doses de cumplicidade com o par - é hora de fortalecer a relação e mostrar seu lado mais carinhoso. Caso proibido com um amor do passado não está descartado. Avalie se é melhor passar vontade ou nervoso mais tarde.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com a Lua em harmonia com Vênus e Saturno, tudo deve fluir com mais tranquilidade ao longo desta quinta. Sua habilidade para se comunicar e expressar ideias e pensamentos pode ser fundamental para cativar clientes, conquistar a confiança de alguém ou convencer um colega a mudar de ideia. Você também contará com uma dose extra de sorte e há chance de se dar bem em jogo ou sorteio -- porém, nada de exagerar. Na companhia dos filhos ou de familiares mais novos, você pode se divertir mais do que esperava. No final da tarde, a Lua entra em sua Casa 6, favorecendo os cuidados com a saúde. Aproveite para gastar energia praticando exercícios físicos, mesmo que seja em um treino caseiro mesmo. Os momentos a dois prometem romantismo, embora o astral possa se tornar mais sério à noite. Se está em busca de um novo amor, prepare-se para brilhar na paquera ao longo do dia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Se depender de Saturno e Plutão, que estarão em harmonia com a Lua nesta quinta, você poderá contar com o apoio da família se precisar de conselho ou ajuda financeira. Para se entender melhor com alguém de casa, seja mais flexível e não exija que tudo seja feito do seu jeito -- a Lua, em oposição a Mercúrio, pede mais jogo de cintura e menos críticas, ok? Na vida profissional, a ajuda vem de Mercúrio e Saturno, que estarão em harmonia e prometem um empurrão e tanto para você se destacar no serviço. Faça a sua parte, coloque as mãos na massa e poderá colher os frutos desse esforço. Depois, a Lua entra em seu paraíso astral e você vai notar uma sintonia maior com quem ama. É um bom momento para resolver qualquer impasse na vida a dois. Graças ao seu charme, pode pintar novidade na paquera.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua continua estimulando a comunicação e você pode se beneficiar dessas boas energias para manter contato com colegas, vizinhos ou irmãos. Porém, com o aspecto tenso entre Lua e Mercúrio na parte da manhã, vale a pena ter cautela e escolher bem o que resolve compartilhar com os outros, especialmente com pessoas que moram longe. Seu interesse em assuntos novos ou em culturas diferentes tende a crescer. O bom aspecto entre Mercúrio e Saturno deve estimular seu lado intelectual -- será mais fácil reter novos conhecimentos sobre qualquer área que realmente desperte seu interesse. No amor, a vida a dois ganha mais animação, mas também é preciso investir na comunicação para melhorar a convivência. Invista num bom papo para encantar um novo amor. À noite, a Lua traz à tona seu lado mais protetor e ajuda a fortalecer os laços com a família e com o mozão.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua está de rolê em sua Casa das Finanças e você poderá aproveitar as boas energias para organizar as contas. Nossa fada sensata faz bom aspecto com Saturno e Plutão, destacando sua intuição e fazendo com que não acredite em promessas mirabolantes para ganhar dinheiro: você vai reconhecer um golpista rapidinho. Se precisa cortar gastos e rever as despesas, será mais fácil organizar isso na parte da manhã. Apesar do desejo de deixar a solidão bem longe, o trígono entre Marte e Saturno faz com que você se comporte de maneira mais reservada em alguns momentos. Confie em seu sexto sentido e corte laços com pessoas que só sabem criticar ou que atrapalham o seu progresso. É hora de valorizar quem tem um papel importante em sua vida! No amor, com a entrada da Lua em Áries, será mais fácil conversar com quem ama e falar sobre o quanto se importa com essa relação. Se está na pista, um lance recente pode acelerar seu coração.



Peixes - 20/02 a 20/03





Vale a pena se concentrar nos seus objetivos e cuidar de assuntos que dependem do seu empenho pessoal para dar certo. A Lua segue o rolê em Peixes e reforça os pontos positivos do seu signo - em parceria com Saturno e Plutão, vai ressaltar seu lado mais sociável e facilitar a convivência com os colegas. Mas se eça tá toda amorzinho com Plutão e Saturno, o mesmo não acontece com Mercúrio e o astral pedirá um pouco mais de tolerância com os outros se quiser ter sucesso em parceria ou sociedade. Procure entender os motivos de alguém antes de fazer um julgamento, ok? Isso vale tanto para a vida amorosa quanto para o setor profissional - querer que tudo seja feito do seu jeito pode causar atritos. No amor, se está procurando um novo love para chamar de seu ou se deseja apenas um caso passageiro, saiba que as chances de se dar bem serão maiores ao longo do dia. À noite, a Lua entra na sua Casa Financeira e a sua atenção pode se voltar para essa área, valeu?