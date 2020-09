HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (29)

Com as bênçãos da Lua, os relacionamentos continuam em destaque e você vai se sentir melhor se estiver na companhia de outras pessoas. Isso também vale para o trabalho -- agir em parceria ou firmar uma sociedade será o caminho para o sucesso! A Lua tá toda amorzinho com Urano e Júpiter, sinal de que a vida amorosa também vai de vento em popa. Mas apesar do desejo de se divertir, é melhor não passar dos limites e cuidar das tarefas de rotina primeiro. Mantenha o foco no que precisa fazer e não se distraia no meio do expediente, tá? Um namoro ou lance recente pode se firmar e passar para a próxima fase. Agora, se as coisas andam meio tensas com o crush ou com a sua cara-metade, uma briga mais séria não está descartada -- esse é o recado de Marte, que vai quebrar o pau com Saturno nesta noite. Na dúvida, é melhor prevenir do que remediar!