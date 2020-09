HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (24)

Nesta quinta, Lua e Urano se unem para favorecer seus interesses materiais. Como você estará mais sensata e terá habilidade para mexer com dinheiro, é uma boa ideia reservar parte do seu tempo para organizar as contas e programar algumas compras mais caras, que precisam ser divididas. O cartão de crédito deve ser usado com sabedoria, caso contrário, vai afundar num mar de dívidas. No trabalho, concentre suas habilidades para conquistar um aumento ou ganhar um bônus. Nada cai do céu, mas seu esforço será a maneira mais garantida de encher o bolso, ok? A briga entre Mercúrio e Marte pode respingar em suas amizades. Cuidado com uma amiga falsiane que está de olho no mesmo crush que você! No romance, há risco de pintar briga porque você não vai com a cara dos amigos do par, ou vice-versa. Pegue leve!