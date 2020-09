HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (22)

Com as boas energias lunares, assunto ligado a herança ou dinheiro que envolve familiares pode ser resolvido numa boa e sem grande alvoroço. Faça um esforço para preservar a relação com o pessoal de casa e aposte na diplomacia para evitar conflitos. Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, curtindo o seu cantinho, tudo indica que a sua produtividade tende a aumentar. Se não for possível, o jeito é apostar na praticidade e no bom-senso para dar conta de qualquer desafio. Nesta terça, o Sol sai do seu signo e passa para Libra, sinal de as finanças vão contar com excelentes vibrações! É hora de colocar as mãos na massa e agarrar as oportunidades de ganhar dinheiro que devem cruzar o seu caminho. No namoro ou no romance, o ciúme pode provocar desentendimento ou briga. Reaproximação com um ex pode agitar a paquera.