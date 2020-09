HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (21)

O bom aspecto entre Sol e Lua neste início de semana avisa que a família pode ocupar boa parte da sua atenção agora, mas também vai oferecer o apoio e a ajuda que necessita para se destacar. Você vai esbanjar energia e pode colocar em dia as tarefas que ficaram incompletas ou que precisam ser finalizadas com urgência. Talvez seja preciso fazer mudanças para contornar os problemas em algumas áreas do trabalho, mas não se preocupe. Com as boas energias que a Lua troca com Plutão e Saturno, você tem tudo para se sair bem no final das contas, especialmente se já vinha pensando em trocar de emprego ou se estava buscando se recolocar no mercado. À tarde, a Lua migra para Sagitário e manda um recado: buscar apoio e deixar a solidão de lado será a melhor maneira de se destacar no serviço. Você e a sua alma gêmea podem viver momentos deliciosos agora! Mas Mercúrio se estranha com Plutão e avisa que uma briga com o love não está descartada.