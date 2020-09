HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender das estrelas, a vontade de se isolar um pouco deve crescer hoje - a oposição entre Sol e Lua pede mais cuidado na execução de tarefas que precisam ser feitas a sós no trabalho. A Lua continua em sua Casa 12 e forma sextil com Júpiter e Urano, favorecendo a movimentação nos bastidores para melhorar sua posição social ou lutar por maior reconhecimento na carreira. Nas finanças, há boa chance de receber um dinheiro que não esperava, especialmente se prestar atenção em seu sexto sentido, que estará mais forte. À noite, Lua e Netuno estarão em conjunção em Peixes, sinalizando que você pode se interessar por um lance duvidoso nos assuntos amorosos - atenta para não fazer papel de trouxa! Para quem tem um mozão, um clima de mistério pode espantar a rotina com quem ama. Outro alerta que vem do céu e afeta o astral de solteiros e comprometidos traz revelações que indicam que a tentação de um caso escondido tem tudo para movimentar a conquista - pense bem se é melhor passar vontade ou se arrepender depois.





Touro - 21/04 a 20/05





Hoje, a Lua forma sextil com Júpiter e Urano, ressaltando seu desejo de se envolver com novos assuntos e viver experiências diferentes. O astral é favorável para alimentar novos sonhos e ampliar seus horizontes, seja planejando uma viagem para quando a pandemia passar ou conhecendo pessoas de culturas e até países diferentes, ainda que faça esses contatos apenas de maneira virtual. No trabalho, talvez seja interessante ter mais cuidado com o que diz para evitar problemas -- a oposição entre Vênus e Saturno pode causar tensão nas comunicações para quem é de Touro. Na vida pessoal, mate a saudade dos amigos: vale mandar um zap, fazer uma videochamada ou mesmo telefonar! Mas nem tudo corre as mil maravilhas e a tensão entre Sol e Lua sinaliza o risco de tretas com migxs que são importantes em sua vida. No amor, o trígono entre Sol e Urano destaca seu charme e traz à tona seu lado mais sedutor, animando as coisas na paquera! Se tem um mozão, vocês podem estreitar os laços agora.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Nesta quarta, a Lua segue o rolê em sua Casa 10 e coloca o setor profissional em destaque. Em sextil com Júpiter e Urano, a Lua ajuda você a se concentrar em assuntos de trabalho que exigem mais atenção. Também é um bom momento para agir nos bastidores e melhorar a imagem profissional que passa aos outros. Se surgir a chance, aproveite o bom momento para crescer no trabalho e até mesmo fazer algumas mudanças. Se anda pensando em fazer alguns ajustes em casa, saiba que essas modificações têm tudo para dar certo se agir com sutileza, graças às boas energias enviadas pelo Sol, que forma trígono com Urano pela manhã. Porém, o Sol em oposição à Lua pede um pouco de cautela para não deixar que assuntos familiares acabem interferindo na vida profissional. Também pede mais seriedade e menos críticas se quiser manter a paz com quem ama. Com esse cenário astral, talvez a conquista fique em segundo plano para quem está na pista.





Câncer - 21/06 a 21/07





Embora o seu signo não seja dos mais aventureiros, isso pode mudar nesta quarta. A Lua segue o baile em Peixes e anima os contatos com amigos e pessoas próximas. Mas vale a pena ter cuidado com o que fala, mesmo que precise fazer um esforço extra para analisar sua escolha de palavras. É que a oposição Sol e Lua indica que pode dizer mais do que pretende, deixando o tato e a sensibilidade de lado. O desejo de sair da rotina e fazer uma viagem ganha destaque, especialmente à noite, quando Lua e Netuno estarão em conjunção em Peixes. Apesar disso, nada de pagar de doida: é melhor ficar só no campo do planejamento, ao menos enquanto a pandemia está rolando. O trígono entre Sol e Urano traz à tona o desejo de se reconectar com os amigos e colocar a conversa em dia -- vá em frente, mesmo que seja apenas virtualmente. A oposição entre Vênus e Saturno indica atritos nos assuntos amorosos e você pode ter dificuldade para se colocar no lugar do par. Já a paquera conta com boas energias, especialmente se os amigos derem uma ajuda.

Leão - 22/07 a 22/08





Nesta quarta, a conjunção da Lua com Netuno traz um astral favorável para quem pensa em mudar de trabalho ou tem planos para subir na carreira. Além disso, a Lua forma sextil com Urano logo cedo e favorece mudanças e transformações na sua Casa 10 - esse é o momento de apostar no seu lado mais ambicioso e correr atrás da prosperidade que tanto deseja. As finanças também recebem boas energias do Sol, que estará em trígono com Urano. Mas, como o astro-rei forma uma oposição com a Lua, vale usar a cautela ao tratar com dinheiro. Nada de comprar brusinhas se você não está precisando, ok? A saúde conta com boas energias e você pode se livrar de maus hábitos com mais facilidade graças ao sextil entre Lua e Júpiter. No amor, a Lua pode incentivar seu lado sensuellen nesta noite, o que ajuda a esquentar o sexo se já tiver compromisso. Mas, se busca um novo romance, aposte na seducência para fisgar o crush.





Virgem - 23/08 a 22/09





O céu estará agitado nesta quarta e você pode ouvir ideias diferentes das suas com mais tranquilidade, além de mostrar abertura para trabalhar em equipe. O trígono entre Sol e Urano favorece os estudos e tudo o que ajude a ampliar seus horizontes - é hora de aprender mais e ampliar a sua noção de mundo. A Lua, em sextil com Júpiter e Urano, ajuda você a deixar as críticas de lado e colaborar numa boa com os colegas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Seus relacionamentos contam com as melhores energias e pode se divertir muito nos momentos de lazer! No amor, o desejo de viver um romance mais sério pode crescer e, se iniciar um relacionamento agora, saiba que ele tem mais chance de se firmar. Com quem ama, fortaleça a cumplicidade e demonstre seu carinho - os astros enviam excelentes energias para a vida a dois.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, hoje vai rolar uma oposição entre Sol e Lua e isso pede um pouco mais de cautela na hora de tratar da saúde. Cuide do seu corpo, pratique atividades físicas e adote hábitos saudáveis, sem deixar de lado os cuidados com a sua proteção. Além disso, nada de exagerar nos lancho nem nos bons drinks. No trabalho, a Lua forma aspectos positivos com Júpiter, Urano e Netuno, garantindo que vai sobrar energia para cuidar das tarefas, inclusive aquelas mais chatas. Se precisar de ajuda para consertar algo no lar, conte com o apoio da família. Mas a oposição entre Vênus e Saturno avisa que talvez a relação com o pessoal de casa não seja das mais tranquilas. Faça sua parte e tenha cuidado com as críticas, valeu? No amor, vai rolar um trígono entre Sol e Urano, que promete momentos apimentados em um caso escondido. Se tem compromisso, tenha cuidado com segredos e ouça sua intuição para melhorar a sintonia com o par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, a Lua, que continua em seu paraíso astral, faz sextil com Júpiter e Urano, destacando sua criatividade e favorecendo o contato com gente nova - você pode tirar proveito disso para brilhar no trabalho. Mas, infelizmente, o dia não será perfeito sem defeitos. Vai rolar uma treta entre Vênus e Saturno e isso pede mais cuidado na comunicação, especialmente se estiver trabalhando de maneira remota ou em contato com clientes de longe. A companhia dos filhos ou de pessoas mais jovens ajuda a animar seu coração. No amor, a Lua em sextil com Júpiter manda o papo reto e avisa que há chance de se apaixonar por alguém à primeira vista ou de animar o namoro com uma declaração de amor. Além disso, o aspecto positivo com Urano também traz altas doses de romantismo para quem já tem um mozão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, as estrelas avisam que boa parte da sua atenção deve se concentrar na família nesta quarta. Cuidar do serviço é importante, mas reserve um tempinho para cuidar da casa e deixar tudo do seu jeito. Nas finanças, vai rolar uma oposição entre Vênus e Saturno e isso pede mais cuidado ao lidar com dinheiro, pois há risco de prejuízo se pagar de doida e agir de maneira impulsiva. Outra oposição que vai interferir no seu astral hoje é a que rola entre Sol e Lua: talvez seja preciso ceder em algumas coisas para se entender com os familiares, em vez de apontar os erros e fazer críticas. Na vida profissional, a carreira pode ter um impulso e tanto, mas o trígono de Sol e Urano também avisa que o sucesso virá de acordo com o seu empenho: nada cai do céu, meu cristalzinho! É hora de colocar as mãos na massa! No amor, a Lua, em conjunção com Netuno, traz à tona seu lado saudosista e você pode pensar em reatar com um ex. Pense bem se vale a pena. Para quem já tem um mozão, o excesso de apego será seu maior desafio.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua segue o baile em sua Casa da Comunicação e, em harmonia com Júpiter e Urano, favorece o contato com gente nova, inclusive no trabalho. Na vida pessoal, o desejo de entrar em contato com os amigos e curtir os momentos de lazer tem tudo para se tornar mais intenso. Porém, cuide dos seus deveres primeiro e tenha em mente os riscos que a exposição ao coronavírus representa. Além disso, o Sol faz oposição à Lua hoje e pode aumentar a sua impaciência. Embora o seu signo seja disciplinado, pode ser difícil conviver harmoniosamente com alguém próximo, especialmente se o outro não concorda com você em quase nada. No amor, o trígono entre Sol e Urano favorece um romance a distância, mesmo que seja apenas virtual. Mas, se vive junto com a pessoa amada, pode ser complicado manter a paz na convivência se os dois não estiverem dispostos a ceder um pouco.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, a Lua brilha em sua Casa do Dinheiro, mas isso, infelizmente, não significa que você vai ficar rikah. Pelo contrário, indica que talvez seja preciso concentrar sua atenção nas finanças e planejar melhor os próximos gastos. Você vai dar mais importância ao que possui e saberá valorizar os seus bens, mas a oposição entre Sol e Lua indica que prejuízo ou perdas materiais não estão descartados nesta quarta. Tá amarrado! Em compensação, o trígono entre Sol e Urano favorece mudanças no lar: é um bom momento para rever o que tem utilidade e o que você tem deixado de lado, ocupando espaço. Que tal doar o que não usa e ajudar outras pessoas? No trabalho, a tensão entre Vênus e Saturno indica que alguém falsiane pode trair sua confiança ou tentar te passar para trás. Olho aberto! No amor, um crush antigo pode reaparecer e esquentar seu coração. Para quem já tem par, o desejo sexual ajuda a animar as coisas na intimidade e fortalece os laços com quem ama.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com a Lua em seu signo, você tende a se sentir mais confiante na hora de correr atrás dos seus interesses. Mas, com a tensão entre o astro e o Sol, pode ser uma boa ideia ter cuidado com confrontos diretos - tome seu paracetaloka direitinho e aposte no diálogo e na diplomacia para conseguir o que deseja. Na vida pessoal, a Lua forma sextil com Júpiter e favorece o contato com os amigos. Porém, Vênus em oposição a Saturno indica que nem tudo deve correr de maneira tranquila e, se anda se desentendendo com alguém da turma, essas diferenças podem evoluir para uma briga se você não tiver paciência. No trabalho, sair da sua zona de conforto pode ser produtivo, especialmente se souber colaborar com um colega e trabalhar em equipe. No amor, se tem compromisso, a energia harmoniosa entre Sol e Urano destaca o diálogo e a interação com o mozão. Para quem está na pista, a paquera promete boas novas: tome a iniciativa.