HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (18)

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, esta sexta tem tudo para ser maravilhosa! O seu signo, que já é comunicativo e animado por natureza, vai receber ótimas energias astrais para melhorar o diálogo com os colegas, lidar com clientes ou ampliar sua rede de contatos no trabalho. Vênus e Lua trocam likes nesta sexta e destacam o seu jeito charmoso -- vai se sair bem se precisa trabalhar com vendas ou atrair novos clientes, tanto pessoalmente quanto na internet. Mas nem sempre as coisas saem da maneira que você gostaria e a tensão entre Lua e Júpiter pode provocar brigas com os filhos ou com pessoas mais jovens, sejam da família ou do seu círculo de amizades. Preste atenção e não confie demais na sorte se quiser atingir os seus objetivos. Com o love, podem surgir alguns altos e baixos, mas um bom papo ajuda a resolver as coisas e fazer as pazes. Pode comemorar: nada vai atrapalhar o seu brilho na conquista!