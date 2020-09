HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04





Com a entrada da Lua em sua Casa da Família, os assuntos domésticos podem exigir sua atenção nesta sexta. Mas é melhor ligar suas antenas para não deixar que isso atrapalhe a sua concentração no serviço especialmente se você tem trabalhado em sistema de home office nos últimos tempos, ou se desenvolve algum tipo de atividade ligada a trabalhos domésticos. Você vai perceber que os familiares estarão ao seu lado para o que precisar, mas nem por isso tem que aturar os palpites deles na sua vida amorosa, tá? Se deixar que eles se intrometam demais, vai arrumar problemas com o seu love. O Sol se opõe a Netuno hoje e pede mais atenção na hora de cuidar da saúde. Trabalhos de rotina também precisam de foco porque será fácil se entediar. A paquera anda meio sem graça, mas pense duas vezes antes de dar uma nova chance a um ex.





Touro - 21/04 a 20/05





Com a Lua em Câncer, seu lado comunicativo se destaca e você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer um! O astral é favorável para resolver um mal-entendido e valorizar quem faz parte da sua vida. Sua habilidade de comunicação será seu maior trunfo para dar conta de qualquer tarefa no trabalho, mas não comemore antes da hora. Isso porque Lua e Mercúrio se desentendem, causando alguns problemas no serviço. Para minimizar os danos, concentre-se no que estiver fazendo e não fale sobre qualquer assunto se não tiver certeza do que está dizendo. Os astros aconselham você a expandir sua rede de contatos profissionais, afinal, você nunca sabe quando pode precisar de uma ajuda, certo? Um lance passageiro pode animar seu coração, ainda que não se firme. A vida amorosa se torna mais agitada, porém, há sinal de tensão com o love, especialmente se os amigos estiverem se metendo na relação de vocês.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender das estrelas, você pode ter bons resultados nas finanças nesta sexta! Isso porque a Lua vai ativar o seu setor do dinheiro, destacando seu faro para encontrar um bom negócio ou reconhecer uma oportunidade de melhorar seus ganhos. Só um aviso: Lua e Mercúrio trocam farpas à noite e isso pode alimentar o seu lado impulsivo, especialmente na hora de fazer compras online. Vá com calma para não se arrepender mais tarde! Talvez você tenha que redobrar o empenho na hora de cuidar do trabalho em casa, mas se não fizer a sua parte, pode gerar a maior briga com a família. A possessividade vai dar as caras na vida amorosa e pode causar desentendimentos com o seu amor. Os astros também mandam outro recado: tentar controlar os passar do outro ou ficar stalkeando o crush nas redes sociais não ajudar você a ter sucesso na paquera.





Câncer - 21/06 a 21/07





Nesta sexta, a Lua finalmente entra em seu signo e traz uma dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! Aproveite esse energia toda para definir algumas metas novas, colocar as mãos na massa e transformar um sonho em realidade. Seu jeito seguro e decidido se torna mais evidente, mas também pode atrapalhar a convivência com a família. Uma pessoa mais tradicional, com uma visão rígida da vida, pode causar problemas no trabalho -- às vezes, agir de maneira mais flexível pode evitar muita dor de cabeça. Sol e Netuno estimulam seu lado mais aventureiro, mas vão se desentender no final da tarde, sinal de que seus planos para dar um rolê, até mesmo uma voltinha no seu quarteirão, podem ir ladeira abaixo. Tente lidar melhor com a decepção e não desconte a frustração em casa porque pode arrumar briga com a família por bobagem. Passeio ou saída com a turma talvez dê errado, mas as redes sociais podem trazer novidades na conquista. Há sinal de mais animação com o love, mas cabe a você tomar a iniciativa, tá?





Leão - 22/07 a 22/08





Os astros avisam que pode pintar uma boa oportunidade de melhorar as finanças, mas evite comentar sobre o assunto com qualquer um. É que Sol e Netuno vão se estranhar e isso pode provocar algumas surpresas negativas nos negócios. O jeito é ouvir sua intuição para descobrir o que fazer. Com a entrada da Lua em seu inferno astral, é melhor agir nos bastidores e mostrar que dá conta das suas obrigações para afastar os invejosos. E falando nesse povo que adora cuidar da vida alheia, pode ser que você se torne assunto de fofoca nesta sexta. Se tem algum segredo, redobre o cuidado para não acabar exposto, tá? Um certo mistério pode marcar a conquista, mas talvez as coisas não corram da maneira que gostaria. Um pouco mais de confiança na pessoa amada ajuda a fortalecer o romance, assim como a diplomacia para evitar assuntos delicados.





Virgem - 23/08 a 22/09





As amizades ganham destaque nesta sexta com a entrada da Lua em Câncer. Um bom papo ajuda a resolver qualquer atrito e fortalece os laços com a galera, mesmo que o encontro tenha que ser apenas nas redes sociais. No trabalho, o astral é favorável para conversar sobre os seus planos e ideias profissionais, ouvir novos pontos de vista e pensar fora da caixa. O seu lado sonhador fica mais evidente e você não vai poupar esforços para correr atrás de metas ambiciosas, mesmo que pareçam fora de alcance no momento! Mas como a Lua e Mercúrio se desentendem à noite, fica aqui o aviso dos astros para não gastar demais em planos mirabolantes, tá? Uma coisa é trocar ideias malucas com os amigos, outra bem diferente é colocar sua poupança para financiar uma aventura. Use o bom-senso do seu signo e tudo vai se acertar da melhor maneira! Pode pintar uma briga com o love se você não souber ceder em algumas coisas. A paquera vai andar mais devagar do que você gostaria...





Libra - 23/09 a 22/10





A ambição vai guiar os seus passos nesta sexta, Libra! O momento é favorável para sair da rotina e se arriscar um pouco mais se anda de olho em uma promoção. Mas não exagere na hora de defender suas ideias ou de impor suas opiniões porque bater de frente com o chefe pode dar ruim. À tarde, Sol e Netuno se estranham e isso pode atrapalhar seus planos no trabalho. Para não deixar que imprevistos ou invejosos fiquem no seu caminho, tente ouvir sua intuição para descobrir a melhor saída sempre que a situação apertar. Já encontrou sua alma gêmea? Nesse caso, não vale exagerar nas cobranças ou nas críticas se quiser manter a paz na relação amorosa. A dois, deixe as picuinhas e críticas de lado e concentre-se em quem ama. Se o seu crush é pop nas redes sociais, o ciúme pode atrapalhar essa conquista.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você vai fechar a semana com muita disposição para aprender coisas novas e pode aproveitar para se inscrever em um curso, por exemplo, mesmo que seja com aulas a distância. Se a grana anda curta, pesquise por aí -- tem muita coisa bacana que está disponível na internet gratuitamente, sabia? A Lua em Câncer desperta seu lado mais agitado e traz à tona o desejo de sair por aí, livre, leve e solto(a)! Pois pode segurar a onda, Escorpião, porque o desentendimento entre Lua e Mercúrio vai jogar areia nos seus planos. A boa notícia é que sua habilidade para lidar com os outros ganha um reforço astral e pode fazer ótimos contatos com pessoas de fora, ainda que seja de maneira remota. Há risco de entrar em disputa pelo coração de alguém, ou de ser dispensado(a) por causa dos seus amigos. Na dúvida, é melhor manter essas duas áreas da sua vida bem separadas, com limites claros. Pode faltar coragem, ou jeito mesmo, para se aproximar de um crush.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com a Lua agitando sua 8ª Casa Astral, o desejo de tentar algo diferente no serviço ou até trocar de emprego tem tudo para crescer. O momento é ideal para encerrar um ciclo e se desapegar, seja de lembranças antigas, maus hábitos, ex-amores, etc.. Aproveite o momento favorável para cuidar melhor do seu corpo: até sua aparência sairá ganhando! Talvez precise de cautela ao lidar com a família, principalmente se anda gastando muito tempo no trabalho -- o pessoal de casa pode cobrar mais a sua presença. À noite, Lua e Mercúrio trocam farpas e isso pode se refletir na relação com os amigos. Se não segurar a língua e relevar algumas coisas, pode até romper uma amizade antiga. Pode pintar a chance de conhecer alguém interessante, mesmo que a fase da paquera seja apenas virtual. A paixão esquenta e promete momentos inesquecíveis com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender da Lua, que passa a agitar a sua Casa dos Relacionamentos, será mais fácil cuidar de tarefas que podem ser feitas em parceria. Conviver com outras pessoas, tanto na vida profissional quanto na pessoal, tende a se tornar mais fácil nesta sexta. Mas nem tudo será perfeito sem defeitos e, à tarde, a tensão entre Sol e Netuno pode dificultar sua concentração no trabalho. Faça um esforço para não perder tempo sonhando acordado(a) ou jogando conversa fora com os colegas. Aproveite para entrar em contato com pessoas que andam distantes, mesmo que seja através das redes sociais, e coloque o papo em dia. Se anda sonhando em encontrar um novo amor, não esconda desde o início que deseja algo sério. Críticas ou cobranças em excesso podem causar tensão e até brigas no romance, portanto, controle seu temperamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua amanhece em Câncer nesta sexta e pode deixar o dia um pouco mais arrastado. É hora de se concentrar nas tarefas do dia a dia, cuidar das obrigações mais chatas e até fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja. Se quer tentar algo diferente no serviço ou buscar um novo emprego, pode ser uma boa pensar com calma antes de dar esse passo. Além disso, concentre-se no que precisa ser feito e deixe para se divertir mais tarde, por mais chato que isso seja. Sol e Netuno se estranham hoje e isso pode influenciar as finanças. Mas não se preocupe, se ouvir seus instintos, ainda pode encontrar uma maneira de lucrar! Dedique uma atenção extra ao seu corpo e não ignore os sinais se acha que algo não anda bem. A rotina pode ser a maior inimiga do romance ou da conquista, mas não desanime, isso também vai passar, valeu?



Peixes - 20/02 a 20/03





Você começa esta sexta com muito pique! A Lua brilha em seu paraíso astral logo cedo e traz mais descontração para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou em casa. Ainda assim, é necessário ter cautela para não sonhar demais e esperar que tudo se resolva magicamente. Se quiser alguma coisa, terá que colocar as mãos na massa como todo mundo, tá? A tensão entre Sol e Netuno pode causar algumas picuinhas e disputas em seus relacionamentos, inclusive com os colegas. Ao invés de exigir que tudo seja feito do seu jeito, tente entender o ponto de vista do outro. Com mais flexibilidade, tudo se ajeita! A Lua, em quadratura com Mercúrio, pode atrapalhar seus planos na conquista. O namoro também vai sofrer com essa energia tensa e há mais chance de pintar uma briga com o love. Para fazer as pazes, aposte no romantismo e no carinho, assim, tudo vai se ajeitar.