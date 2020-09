HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04





Nesta quinta, você pode se envolver em várias atividades, mas terá que ralar pra caramba pra se dar bem. Isso porque a Lua vai se estranhar com o Sol e com Netuno na parte da manhã, trazendo alguns desafios no trabalho. Há risco de perder informação importante ou de não prestar atenção no que está fazendo, especialmente se tentar cuidar de um monte de tarefas ao mesmo tempo. Concentre-se em uma coisa de cada vez. Também será precisa um pouco de cuidado com o que você fala por aí para não se envolver em fofocas. Se falar mal dos outros, pode provar do seu próprio veneno mais cedo ou mais tarde, seja pessoalmente ou sendo vítima de fake news nas redes sociais. Todo cuidado será pouco: fique na sua e tente passar despercebido(a) hoje. No amor, há chance de se interessar por um nova conquista, mas as estrelas avisam que seus planos correm o risco de não dar certo. Aceite que dói menos! Quem já tem um mozão, uma declaração de amor pode animar os momentos a dois, mas evite conversas sobre assuntos polêmicos.





Touro - 21/04 a 20/05





Boa parte da sua atenção continua concentrada em assuntos financeiros, mas as notícias talvez não sejam muito animadoras hoje. Com a Lua brigando com Sol e Netuno, vai ser preciso muito cuidado para fugir de prejuízos. Cuidado com impulsos consumistas: comprar tudo o que vê pela frente - mesmo que seja pela internet - pode fazer com que você se sinta melhor temporariamente, mas não vai resolver nada a longo prazo. Na verdade, pode piorar, já que vai arrumar uma dívida que podia ter evitado e acabar levando uma surra dos boletos no fim do mês! As estrelas também mandam outro aviso -- nunca é uma boa ideia misturar dinheiro e amizade. Se estava pensando em pedir uma grana a um amigo, ou se alguém te procurou pra pedir um empréstimo, ainda dá tempo de repensar isso. No amor, o ciúme e a possessividade podem atrapalhar a vida amorosa, seja para quem já tem compromisso ou quem está buscando um novo mozão.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Seu jeito confiante continua em destaque, mas nem por isso será fácil se entender com amigos ou familiares. O Sol se desentende com a Lua e isso pode causar atritos em casa, especialmente se você agir de maneira inflexível e exigir que tudo seja feito do seu jeito. Mesmo que acredite que tem razão, vale a pena ceder em algumas coisinhas para manter a paz, não acha? Essa mesma postura arrogante pode trazer prejuízo no trabalho, ainda mais se bater de frente com alguém que tem um cargo mais alto do que você. Na dúvida, aposte na sua lábia para acertar as coisas antes de ir longe demais e falar o que não deve -- pegue leve nas críticas também. O ciúme pode azedar a relação com a pessoa amada, ainda mais se você já vinha desconfiando de algumas atitudes do par. A conquista deixa a desejar, mas não desanime.





Câncer - 21/06 a 21/07





Quintou com Q, de que é isso, papai? A Lua briga com Sol e Netuno nesta manhã, o que traz um clima tenso para esta quinta. Além disso, como a Lua segue o rolê em seu inferno astral, você terá que redobrar os cuidados para evitar problemas! Confie em seu sexto sentido para descobrir quem pode trair a sua confiança, especialmente se você tem um segredo que está tentando manter bem enterrado. No trabalho, fique na sua e não confie tanto nos outros porque alguém pode puxar seu tapete. Planos para um passeio ou programa em boa companhia também pode dar errado, por isso, nada de sonhar alto demais. Planeje uma coisa de cada vez e não conte com algo que ainda não está certo, ok? No amor, se estava de olho em alguém, pode ser que as coisas não corram da maneira que estava esperando. No romance, o diálogo precisa ser tratado com muito cuidado para evitar mal-entendidos.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua continua estimulando seu lado mais sonhador, mas tudo indica que você terá que se esforçar para manter os pés no chão nesta quinta se não quiser fazer papel de trouxa. Sol e Netuno se desentendem com a Lua logo cedo e isso pode jogar areia nos seus planos, inclusive na área profissional. Ao invés de sonhar com algo que ainda está longe de se tornar realidade, procure tomar seu paracetaloka direitinho e se concentrar nas tarefas que precisam ser feitas agora, por mais chato que isso pareça. E outro conselho: controle os gastos, especialmente se está contando com uma grana que vai receber lá na frente! As amizades continuam ocupando boa parte da sua atenção, mas talvez não seja de maneira positiva -- se já andava distante dos amigos, ou se brigou com alguém da turma recentemente, pode cortar os laços de maneira permanente agora. Para não se arrepender mais tarde, fique na sua e evite confrontos, pelo menos até esse clima pesado passar -- isso vale para o romance também.





Virgem - 23/08 a 22/09





Apesar do seu foco estar direcionado para o trabalho, talvez tenha que encarar alguns altos e baixos ao longo do dia. Isso porque a Lua vai se estranhar com Sol e Netuno logo cedo, provocando problemas na hora de lidar com os colegas ou com a chefia. Tá amarrado, hein? Embora seu lado ambicioso continue em alta, tenha cuidado para não atropelar os outros na busca pelo sucesso -- se você destrata os colegas só para se destacar e receber os créditos, pode receber o mesmo tratamento mais tarde. Se tiver que lidar com as críticas, procure ouvir com calma, veja o que realmente tem mérito e ajuste sua conduta para melhorar. Mas, se for apenas implicância, respire fundo, finja demência e vá em frente sem deixar que isso abale seu comprometimento. O excesso de trabalho pode ocupar seus pensamentos e atrapalhar o romance. Faça um esforço para relaxar e esquecer os problemas quando estiver com o mozão.





Libra - 23/09 a 22/10





Se depender das estrelas, você vai precisar de um pouco mais de calma para dar conta das atividades de rotina. Isso porque a Lua briga com Sol e Netuno nesta quinta, fazendo com que o desejo de viajar ou de se divertir com os amigos não passe de um sonho distante. Pode ser difícil se ajustar à mesmice e cuidar das tarefas mais enfadonhas, mas não deixe nada pela metade por causa disso. Cuidado também para não se distrair com frequência nem ficar sonhando acordado(a) porque pode perder prazos ou cometer erros bobos no serviço. Manter o foco em cada momento será seu maior desafio! No amor, se está a fim de uma pessoa que mora longe, essa paquera pode naufragar hoje ou, na melhor das hipóteses, continuar apenas virtual. Se tem compromisso, manter a rotina bem longe será o maior desafio para não deixar que a paixão esfrie.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Há sinal de mudanças no ar, mas se depender das estrelas, o resultado talvez não seja muito favorável para os seus interesses. Com a briga entre Lua e Netuno e Lua e Sol, o melhor que você pode fazer é confiar em seus instintos e ficar bem longe de qualquer confusão. Percebeu que o clima fechou no trabalho? Tome seu paracetaloka, pegue seu banquibho e saia de mansinho. Ficou sabendo de uma discussão entre os seus amigos? Finja demência, guarde sua opinião e deixe que eles se entendam sozinhos. Quanto mais você se policiar, melhor será a chance de atravessar esse momento tenso sem grandes revezes. Mas pode ser que mesmo com todos esses cuidados, você ainda se envolva em discussão ou briga com um amigo, pessoa próxima, com os filhos ou com a pessoa amada. Se não der para controlar o temperamento, pelo menos não se esqueça de pedir desculpas e tentar fazer as pazes mais tarde, quando o astral já estiver menos carregado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Os relacionamentos vão ocupar boa parte da sua atenção, mas a tensão astral dessa quinta pode causar desentendimentos com a família e as pessoas mais próximas. Com a Lua brigando com Sol e Netuno logo cedo, prepare-se para enfrentar alguns percalços no meio do caminho, inclusive no trabalho. Se tem planos para lutar por uma promoção ou se está disputando um cargo melhor com outros colegas, prepare-se para tretas e para saborear aquela torta de climão bem azeda no ambiente de trabalho. Como as críticas serão inevitáveis, cabe a você decidir se quer ou não tirar o melhor proveito da situação, usando isso para melhorar alguns pontos. A vida a dois ganha destaque, mas infelizmente não significa que vai se entender melhor com quem ama. Pegue mais leve nas críticas e tente controlar o ciúme para não desgastar a convivência com o seu love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Em atrito com Sol e Netuno, a Lua pode tumultuar seus planos nesta quinta, especialmente os que envolvem o trabalho. A dificuldade para se concentrar nas tarefas pode atrapalhar seu rendimento logo cedo, assim como os problemas de comunicação ou mal-entendidos com colegas e clientes. O jeito é respirar fundo, minimizar as perdas e redobrar o empenho à tarde, quando o clima estará um pouco mais tranquilo. Na saúde, seu maior desafio será abrir mão de hábitos nocivos e adotar um estilo de vida mais saudável. Aliás, abandonar velhos hábitos também é uma atitude que você pode aplicar em outros setores da sua vida. Se anda sonhando com um novo amor ou já tem alguém em vista, saiba que a rotina pode atrapalhar as coisas na conquista. Fazer sempre a mesma coisa também tira o brilho do romance -- use a criatividade para animar os momentos a dois.





Aquário - 21/01 a 19/02





Se você está apostando no seu charme para convencer os outros e conseguir o que deseja, é melhor rever essa estratégia. É que, apesar da Lua continuar em seu paraíso astral, ela vai trocar farpas com Sol e Netuno na parte da manhã, sinal de problemas e dificuldades pela frente. As finanças pedem mais atenção também, especialmente porque há risco de compras ou gastos decididos por impulso -- vale a pena pensar duas vezes antes de abrir a carteira se quiser evitar as dívidas, tá? Se deixou alguma tarefa pendente ou para a última hora, não se desespere, pois as coisas podem correr com mais tranquilidade à tarde. Os assuntos do coração pedem um pouco mais de cuidado da sua parte -- briga, e até um rompimento, pode abalar o relacionamento com seu love. Aposte no seu charme para driblar os problemas e fazer as pazes.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com a Lua brigando com Sol e Netuno na parte da manhã, seu humor pode azedar na hora de lidar com problemas domésticos ou resolver as diferenças com os familiares. Em casa, será mais fácil manter a paz se ficar no seu canto e fizer um esforço para relevar algumas coisas, por mais que o seu desejo seja chutar o balde e defender o seu ponto de vista. Mais tarde, o astral melhor e pode ser que as coisas corram com mais tranquilidade, embora não seja uma garantia de sucesso. De qualquer maneira, faça a sua parte e procure manter o foco no trabalho, sem deixar que outros assuntos perturbem a sua produtividade. Se já encontrou sua alma gêmea, lidar com o ciúme pode ser um desafio e tanto -- seja o ciúme do par ou o seu! Um amor antigo pode reaparecer e estragar as suas chances na conquista, por isso, ligue suas antenas, redobre o cuidado e desvie de embustes.