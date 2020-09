HOMENAGEM| No dia do contador, conheça outras áreas de atuação dessa profissão

O dia homenageia o profissional conhecido por cuidar das finanças

Hoje, 22 de setembro, é comemorado o dia do profissional conhecido por cuidar das finanças de empresas e pessoas físicas, o contador. Em 1945, o então presidente Getúlio Vargas assinou a liberação para a criação do curso de Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, atualmente o Brasil possui cerca de 318 mil contadores ativos. Já a graduação em Contábeis está entre as cinco mais procuradas do país, segundo dados do Ministério da Educação.

Para Marcelo Lombardo, CEO e fundador da Omie, em entrevista à revista Forbes, os profissionais da área no momento passam por um processo de ressignificação de suas funções. “O papel do contador está se transformando de forma que ele vai passar a projetar o futuro de seus clientes em vez de só registrar o passado”, explica. Entre os desafios, está a adesão de ferramentas tecnológicas que melhorem a produtividade da profissão.

Nesse sentido, seja exercendo o trabalho interno de organização financeira das empresas ou prestando trabalho de consultoria, é essencial que o contador esteja alinhado com as demandas tecnológicas para obter sucesso profissional, além de estar atento para outros caminhos de atuação para não ficar preso a apenas uma atividade.

Abaixo, indicamos cinco segmentos para os profissionais de Ciências Contáveis investirem.

Contabilidade gerencial

Atuando na contabilidade gerencial, o contador é o responsável por realizar estudos e dados internos que forneçam boas ideias que irão guiar a atuação dos gestores das empresas. Em quê e como investir, onde tomar cuidado ou quais os procedimentos que estão dando certo internamente.

Ensino

Estando a graduação em Ciências Contábeis entre as mais procuradas no país, o profissional encontra nos cursos técnicos, livres ou profissionalizantes oportunidades de atuação. Caso queira, é importante se especializar em Pedagogia ou ensino. Já as Instituições de ensino superior costumam solicitar diploma de mestrado ou doutorado na área.

Auditoria

No segmento de auditoria contábil, o contador irá trabalhar examinando os relatórios contábeis das instituições para garantir que elas estejam cumprindo com os princípios da contabilidade. Como auditor interno, o profissional atua para garantir que a empresa “ande na linha”, seguindo todas as regras. Já o auditor externo é chamado para fiscalizar se as finanças estão em situações mais específicas – como no processo de venda de uma empresa, por exemplo.

Perícia

O perito contábil atua em processos judiciais fornecendo informações aos juízes para que eles tomem soluções mais justas. Pode ser semelhante ao trabalho exercido pelo auditor, mas possui diferenças. O auditor, por exemplo, exerce funções de interesse mais interno. Já o perito investiga questões para identificar se uma empresa é culpada ou inocente em um processo de acusação de sonegação.

Exportação e importação

Lidar com exportação e importação significa estar por dentro de tudo que envolve impostos, taxações e todas as documentações necessárias para realizar essas ações. Tudo isso é algo que o profissional de Ciências Contábeis estuda ainda na faculdade. Então, que tal oferecer serviços do tipo para empresas ou pessoas físicas que atuam com produtos ou serviços nesse perfil?

Fonte: Agência Educa Mais Brasil