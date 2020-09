Homem que matou a ex-mulher com cinco facadas continua foragido

Gabriel Penha tinha ameaçado Laura Monteiro e ontem a matou em Nova Alvorada do Sul

A polícia de Nova Alvorada do Sul, a 120 km de Campo Grande, ainda não encontrou o homem que ontem (7) matou a facadas a ex-companheira Laura Rodrigues Monteiro, 26. Gabriel dos Santos Penha, 45, invadiu a casa dela e a golpeou cinco vezes. Laura morreu no portão de casa, onde caiu quando tentava correr para pedir socorro.





Segundo o delegado da Polícia Civil Rômulo Teixeira Marcelo, testemunhas relataram que o autor do feminicídio já tinha ameaçado a ex por não aceitar o fim do relacionamento. Entretanto, ela não havia registrado denúncia contra ele.

A reportagem apurou que o homem tinha sido condenado por violência contra outra mulher em Jardim. Atualmente está em liberdade condicional e retirou a tornozeleira eletrônica há poucos dias.





Ontem de manhã, Gabriel teria dito em um bar próximo à casa de Laura que “faria m.” naquele dia. Armado com a faca que sempre usava na cintura, segundo testemunhas, ele invadiu a casa quando Laura tomava banho, arrombou a porta e a esfaqueou.





A mulher tentou usar o braço para se defender das facadas. Segundo a perícia, ela levou três golpes no braço e outro perto do pescoço. O quinto golpe abaixo da axila esquerda atingiu o coração ela morreu na calçada da casa.





