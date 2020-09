Homem morre em academia ao passar mal durante visita para matrícula em Campo Grande

Foi feita tentativa de reanimação, mas o homem morreu na academia

Na noite desta segunda-feira (28) um homem de 34 anos morreu quando visitava uma academia, no bairro Aero Rancho, na Rua Marechal Deodoro. Ele teve uma parada cardiorrespiratória.





A morte aconteceu por volta das 20 horas desta segunda (28), quando o homem estava acompanhado de sua filha, um bebê de 5 meses e de sua esposa fazendo uma visita ao local, depois de fazer a sua matrícula. Quando estava visitando a academia, a vítima começou a passar mal.





O homem foi atendido no local por um enfermeiro que estava na academia, que passou a fazer massagens cardíacas até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que tentou fazer a reanimação, mas o homem morreu no local. O caso foi registrado na Depac Centro.