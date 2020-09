Homem é executado com seis tiros próximo a presídio na fronteira em MS

Polícia procura por autores













Foi assassinado nesta segunda-feira (7), em Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande, o paraguaio Francisco Morel Manchello de 52 anos. O carro em que ele estava foi encontrado pela polícia.





Francisco foi morto com pelo menos seis tiros de pistola 9mm, segundo o site Ponta Porã Informa. Ele foi assassinado próximo ao presídio de Pedro Juan. No local, os policiais recolheram as cápsulas deflagradas.





Ainda segundo informações, Francisco tinha uma extensa ficha criminal. Os autores para o assassinato são procurados e ainda não se sabe os motivos para o crime.