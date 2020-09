Governador Reinaldo Azambuja está com covid-19 e vai para home office

Governador “tem apenas sintomas leves e passa bem”, segundo comunicado

Governador Reinaldo Azambuja testou positivo para o novo coronavírus ©DIVULGAÇÃO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está com a covid-19. Segundo comunicado oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, divulgado às 7h57 desta quinta-feira (17), o chefe do Executivo estadual testou positivo para o novo coronavírus e iniciou hoje o cumprimento da quarentena.





Reinaldo “tem apenas sintomas leves e passa bem”. Ele continuará trabalhando, em regime de home office.





Nesta semana, a única agenda pública do governador foi na terça-feira (17), para discutir a questão das queimadas que devastam o Pantanal, com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.





Reinaldo também participou ontem da convenção do PSDB em Campo Grande. Esteve na sede do partido, na Avenida Ministro João Arinos, por volta das 15h30. Ele é o 14º governador no Brasil a testar positivo para o coronavírus. -





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS