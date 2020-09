GLÓRIA DE DOURADOS| Em convenção PSDB confirma chapa com vice do DEM

©Henrique Reis

O PSDB oficializou na noite desta terça-feira, 15, durante a convenção da sigla, o apoio à candidatura de Marcos Gomes Vilani, conhecido como Professor Marcos à Prefeitura de Glória de Dourados. O evento ocorreu na Câmara Municipal de Glória de Dourados, onde o partido também apresentou a chapa que irá concorrer as vagas na Câmara Municipal.





De acordo com Marcos, a pré-candidatura dele é a garantia de que Glória voltará a crescer. "Glória de Dourados precisa voltar a seguir em frente! Pra isso eu tenho um excelente professor, um apoiador, mais que um grande amigo, meu pai, que é o Doutor Arceno Athas Junior, que foi prefeito durante 8 anos. Eu devo gratidão a ele por todo acolhimento que ele me deu em todo esse processo. ”, afirmou.





“Eu faço um compromisso com vocês, que proporcionam esse momento e que votaram em mim nessa convenção. Eu percorrerei todos os quatro cantos da cidade, junto ao Claudemir que tem um currículo de respeito e amor, e está sempre presente nas causas populares” concluiu.





A convenção contou com a presença do presidente municipal da sigla tucana, Carlos Humberto Rocha, o pré-candidato a vice-prefeito Claudemir José de Oliveira, o Claudemir da Pax (DEM) e aprovou a ata com 14 pré-candidatos à vereadores.





Durante o evento, também foram transmitidos vídeos de apoio, de diversas autoridades: Deputado Estadual Londres Machado, Deputada Federal Rose Modesto, Deputado Estadual Professor Rinaldo, Deputado Federal Dagoberto e o Deputado Estadual e atual candidato à prefeitura de Dourados, Barbosinha.