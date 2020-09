FRONTEIRA| Paraguai anuncia acordo com o Brasil para turistas poderem voltar a comprar na fronteira

Forma como os centros de entrega de mercadorias vão funcionar ainda não foi anunciada, mas deverá ser semelhante aos pontos de delivery





Brasileiros e paraguaios poderão comprar nos dois países. (Foto: Reprodução)









O governo paraguaio anunciou ter fechado acordo com o Brasil para habilitar centros logísticos em cidades fronteiriças para reaquecer a economia desses locais, duramente afetados pela pandemia do novo coronavírus.





A forma como os centros de entrega de mercadorias vão funcionar ainda não foi anunciada, mas deverá ser semelhante aos pontos de delivery instalados em Pedro Juan Caballero, na linha que separa a cidade de Ponta Porã (MS).





O acordo foi anunciado na noite desta segunda-feira (14) pela ministra de Indústria e Comércio do Paraguai, Liz Cramer.





Segundo ela, o novo acordo permitirá que cidadãos brasileiros façam compras online do comércio paraguaio fronteiriço de até 500 dólares livres de impostos. Os produtos serão retirados nos centros logísticos.





Essa estratégia já tinha sido anunciada pelo governo paraguaio, mas a Receita Federal do Brasil barrou a transação afirmando que mercadorias compradas dessa forma seriam consideradas contrabando e apreendidas. Com a assinatura do acordo, as vendas serão liberadas.









Além de Pedro Juan Caballero, o acordo inclui comércios de Ciudad del Este, Salto del Guairá, cidade a 20 km de Mundo Novo (MS), e Encarnación, na fronteira com a Argentina.