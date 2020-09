FRONTEIRA| Com novo decreto, Paraguai dá primeiro passo para reabertura da fronteira

Publicado ontem à noite, decreto autoriza de início apenas voos para o Uruguai





Cerca de arame farpado cortada no final de semana entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã





Decreto assinado na noite desta terça-feira (8) pelo presidente Mario Abdo Benítez representa o primeiro passo para a reabertura gradual de portos, aeroportos e fronteira do Paraguai, fechados desde março por causa da pandemia do novo coronavírus.





A medida foi considerada confusa pela imprensa paraguaia, já que na prática autoriza de imediato apenas a retomada dos voos entre a capital Asunción e o Uruguai e não estabelece data para a reabertura da fronteira.





O decreto cita a reabertura dos postos migratórios em várias cidades paraguaias, uma delas Pedro Juan Caballero, vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





Entretanto, não detalha se a circulação de pessoas entre as duas cidades será autorizada. Para esclarecer as medidas, representantes do governo paraguaio concedem entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (9).





Em Pedro Juan Caballero, o decreto é visto como otimismo, pois sinaliza a primeira medida em direção à reabertura da fronteira com Ponta Porã, fechada desde março por cerca de arame farpado e barricadas montadas por militares da FTC (Força-Tarefa Conjunta).





Nos últimos dias cresceram os protestos pela reabertura dos acessos entre as duas cidades para permitir a entrada de turistas brasileiros. No final de semana, pneus usados para trancar os acessos foram queimados e a cerca de arame farpado foi cortada.