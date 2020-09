“Eu não vou fazer campanha nenhuma”, diz Soraya candidatura de Loester

Em convenção, deputado passou por cima da pré-candidatura do vereador Vinícius Siqueira

Novos capítulos da novela envolvendo a pré-candidatura a prefeito de Campo Grande pelo PLS estão por vir. Ainda sem saber sobre o resultado do pedido de impugnação do nome do deputado federal Loester Carlos (PSL), a senadora e presidente estadual do partido, Soraya Thronicke (PSL), afirma que se nega a apoiar o companheiro de sigla, independente da decisão da Justiça Eleitoral.





O deputado “passou a rasteira” no vereador Vinícius Siqueira, apontado como nome para concorrer da chefe do Executivo da Capital, na convenção realizada no último domingo, se colocando na disputa.





Diante do “golpe”, a senadora considerou o evento inválido, conforme normas estatutárias e novo presidente municipal foi definido, além de convocação de convenção para amanhã. Antes disto, o deputado estadual, Eduardo Contar, também com disposição de concorrer ao cargo, também foi passado para trás.





Em agenda na Governadoria, na tarde desta terça-feira, a senadora reiterou o posicionamento. “Se ele ganhar na Nacional, tranquilo. Campo Grande vai escolher. Eu não vou fazer campanha nenhuma e no segundo turno vou escolher quem apoiar se eu achar que vale a pena”, explicou.





Soraya destacou ainda que a intenção do partido era realizar coligação com outro partido na chapa majoritária e que o deputado acabou passando por cima disto também indicando a esposa de um assessor como vice.





“Nós tínhamos planos. Os planos de todos foram de um dia para noite derrubados. Levamos o maior susto. Então, a minha mão continua firme, gente”, afirmou.





