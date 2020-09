Empresário morre na MS-276 após carro sair da pista e colidir contra árvore

Ele chegou a ficar preso nas ferragens

Vítima morreu no local ©Sidnei Bronka

Na noite de sábado (26), o empresário Márcio Fabiani dos Santos , de 41 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na MS-276. Ele seguia sentido Glória de Dourados a Deodápolis, a aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande, quando o carro saiu da pista.





Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, Márcio conduzia o Corolla, placas HSD9C06, quando perdeu o controle da direção. Assim, saiu com o carro da pista e atingiu uma árvore.





Ainda segundo a polícia, o motorista morreu na hora por conta do impacto. Perícia e Polícia Civil, além de Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Ainda com o acidente, Márcio chegou a ficar preso nas ferragens.





O caso é tratado como acidente com vítima fatal, provocado pela própria vítima.