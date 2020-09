EMPREGOS| MS tem cinco concursos abertos com quase 600 vagas e salários chegam a R$ 12,4 mil

Há oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade

A semana começa uma boa notícia para os concurseiros: há cinco processos seletivos e concursos públicos abertos em Mato Grosso do Sul, que oferecem 594 vagas. As oportunidades são variadas, com vagas para candidatos de diversas áreas do conhecimento: da educação à saúde, além de vagas para estagiários.





Em MS, os concursos oferecem vagas com salários de até R$ 12,4 mil, como é o caso do concurso para a Prefeitura de Bandeirantes. Outro destaque da semana é a seleção para técnicos de enfermagem do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). Confira detalhes sobre os editais:





Prefeitura de Bandeirantes





A Prefeitura de Bandeirantes, a 68 km de Campo Grande, abriu concurso público para preencher 126 vagas. As oportunidades são para diversas áreas do conhecimento e os salários podem chegar a R$ 12,4 mil. As inscrições estão abertas e seguem até setembro.





Confira a lista completa de vagas:





Nível superior: Analista de Controle Interno; Auditor Fiscal de Tributos Municipais; Fiscal de Vigilância em Saúde (Fiscal de Inspeção Municipal); Gestor de Ações Assistenciais I (Assistente Social); Gestor de Ações Assistenciais I (Psicólogo); Gestor de Ações Assistenciais II (Pedagogo); Gestor de Apoio ao Esporte (Profissional de Educação Física); Gestor de Atividades de apoio Escolar I (Nutricionista); Gestor de Atividades Organizacionais I (Administrador); Gestor de Atividades Organizacionais I (Analista de Sistemas); Gestor de Atividades Organizacionais I (Jornalista); Gestor de Operação e Fiscalização (Contador); Profissional de Enfermagem (Enfermeiro); Profissional de Odontologia (Odontólogo), Profissional de Saúde Pública II (Assistente Social); Profissional de Saúde Pública II (Psicólogo); Profissional de Saúde Pública III (Farmacêutico/Bioquímico); Profissional de Saúde Pública III (Nutricionista); e Profissional de Medicina II (Médico de Estratégia de Saúde de Família); Procurador Municipal (Advogado).





Área da educação: Professor Regente de Ensino Infantil; Professor de Ensino Fundamental do 1o ao 5o anos; Professor de Artes Ensino Fundamental; Professor da Educação Física Ensino Fundamental.





Nível médio com atividade regulamentada: Técnico Agrícola; Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico Contábil); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Enfermagem); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Higiene Dental); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Radiologia); e Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Laboratório).





Nível médio: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as Endemias; Assistente de Atividades Organizacionais III; Fiscal de Tributos Municipais; Técnico de Ações Assistenciais (Orientador Social) Técnico de Ações Assistenciais (Cuidador Social); Técnico de Apoio Escolar (Assistente de Educação Infantil); Técnico de Apoio Escolar (Secretário Escolar); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Informática); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Recurso Humano).





Nível fundamental: Agente Condutor de Veículos I (Motorista De Veículos Leves); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Caminhão Caçamba); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Veículos da Saúde); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Retroescavadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Mini Carregadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Moto-niveladora); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Pá Carregadeira). Especializados I (Eletricista); Agente de Serviços Especializados I (Pintor); Agente de Serviços Especializados I (Pedreiro); Agente de Serviços Especializados II (Mecânico de Máquinas e Veículos); Agente de Serviços Operacionais (Gari); Agente de Serviços Operacionais (Vigia); Agente de Serviços Operacionais (Auxiliar Mecânico); Assistente de Apoio Escolar I (Agente de Merenda); Assistente de Apoio Escolar II (Agente de Disciplina); Assistente de Atividades Organizacionais I (Agente de Limpeza); e Assistente de Serviços de Saúde (Agente de Merenda).





Os salários variam de R$ 1.065,75 e R$12.485,48. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de novembro, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura). A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 200.









CRM-MS





O CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas em concurso público para contratação de profissionais em Campo Grande. Há seis vagas efetivas e mais 219 vagas em cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 5,9 mil. Os profissionais ainda recebem um vale-alimentação no valor de R$ 1,2 mil.





O concurso oferece vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo (CR); Copeira – Serviços Gerais (CR); Vigia (CR); Assistente Administrativo (3); Agente Fiscal (1); Analista Administrativo (CR); Analista de Informática (CR); Advogado (CR); Contador (CR); Controlador Interno (1) e Médico Fiscal (1). O salário base mensal que varia de R$ 1.260,81 a R$ 5.939,12, mais vale-alimentação de R$ 1.238,86 e outros benefícios.





As inscrições estão abertas e seguem até o dia 12 de outubro, no site . A taxa para inscrição varia de R$ 40 a R$ 50. O concurso conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.









UFGD





A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) abriu processo seletivo para a contratação de 12 professores substitutos. Há vagas em diversas áreas do conhecimento e o salário pode chegar a R$ 5,8 mil, a depender da titulação do profissional.





Confira a lista de vagas: Libras – Linguística (1); Linguística e Literatura; Química geral (1); Ensino de química (1); Física – Ensino de física; Física – Física geral; Matemática – Estatística (2); Educação matemática; Administração (1) e Contabilidade – Contabilidade geral (1); Direito civil (1); Política internacional; Direito internacional e direitos humanos; Formação de professores, currículo e estágio supervisionado; Esportes aquáticos e cinesiologia (1); Corporeidade, lutas e estágio curricular supervisionado; Engenharia de alimentos e tecnologia de produtos de origem vegetal (1); estruturas – fundações – estradas; Estruturas – solos – instalações prediais; Sistemas elétricos de potência; Automação eletrônica básica e circuitos elétricos (1); Humanas – Ensino de ciências humanas na educação do campo; Geografia Física – Geomorfologia (1); Geografia Humana; Geografia Econômica; Geografia Física – Climatologia; Geografia – Cartografia; Ensino de História; Psicologia Social; Psicologia – Terapia Comportamental; Sociologia; Antropologia; Epidemiologia e Metodologia de Pesquisa.





Os professores devem cumprir jornada de 40 horas semanais, os salários variam de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. O candidato deve acessar o site da UFGD para se inscrever. Há dias etapas de inscrição, a primeira vai até sexta-feira (17), enquanto a segunda é realizada entre os dias 7 e 10 de outubro.





As inscrições serão feitas a partir de terça-feira (22) até o dia 16 de outubro.





Funsau





Candidatos têm só até terça-feira (22) para participar do processo seletivo para técnicos de enfermagem do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O salário é de R$ 1.284,07, com adicional de função no valor de R$ 1.027,20.





A seleção busca preencher 231 vagas, destinadas à contratação de profissionais para o cargo de Técnico de Enfermagem. Para concorrer às vagas, candidato deve ter escolaridade em nível médio, curso técnico profissionalizante em enfermagem, e registro profissional regular no Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul).





Para inscrição, candidato deve acessar o site e preencher o formulário de inscrição. O candidato deve encaminhar o formulário de relação de documentos para avaliação curricular ao seguinte endereço de e-mail: pss.funsaute@concurso.ms.gov.br





Confira o edital no Diário Oficial de MS ( clique aqui ), a partir da página 48.





MS Gás





A MS Gás (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou a abertura de processo seletivo para estagiários, com cadastro de reserva técnica. Há vagas para candidatos de diversos cursos e a bolsa pode chegar a R$ 974.





Em Campo Grande, há formação de cadastro reserva para candidatos dos seguintes cursos: Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/ Processamento de Dados; Ciências Contábeis; Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda/Jornalismo/Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Meio Ambiente; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Engenharia Sanitária e Ambiental.





Em Três Lagoas, as vagas são para estudantes de Administração; Engenharia de Produção; Sistemas de Informação. Para participar, o estudante deve estar matriculado em universidades reconhecidas, deve ter idade igual ou superior a 18, e não devem ter realizado estágio anterior na MS Gás, pelo prazo máximo de dois anos.





Em Campo Grande, a bolsa é de R$ 649,35 para 4 horas diárias e R$ 974,03 para seis horas diárias, mais Cartão Vale-Transporte. Em Três Lagoas, a bolsa é de R$ 475,75 para 4 horas diárias e R$ 800,43 para seis horas diárias, mais auxílio transporte de R$ 173,60.





As inscrições serão feitas a partir de terça-feira (22) até o dia 16 de outubro. O edital completo com o modo de inscrição ainda deve ser publicado no site