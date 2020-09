EMPREGOS| Funsat oferece 235 vagas nesta terça-feira (1º)

Recomendação é que interessados se candidatem pelo aplicativo

Setembro começa com 235 vagas de emprego na Funsat e salários chegam a R$ 2,8 mil ©DIVULGAÇÃO

O mês de setembro começa com diversas vagas para quem procura uma oportunidade de trabalho em Campo Grande. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 235 vagas nesta terça-feira (1), com salários que podem chegar a R$ 2,8 mil.





O destaque da semana é a vaga para advogado, com oportunidade para pessoas com deficiência. Para se candidatar, candidato deve ter experiência com petição, audiências e impugnações, além de conhecimento em Pacote Office. É preciso ter ensino superior completo em Direito e Carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Salário de R$ 2.867,84 mais assistência médica e odontológica, vale-transporte e convênio com instituições para bolsas de estudo.





Outro destaque é a oferta de cinco vagas de operador de tráfego para estacionamento, o profissional deverá atender aos seguintes requisitos: experiência comprovada em carteira ou por meio de referências e ensino fundamental completo. O trabalhador irá auxiliar os clientes e ajudá-los a carregar as compras se necessário até o veículo. Salário R$ 1.374,00 mais vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica.





Serviço





A recomendação da Funsat é que interessados utilizem o aplicativo Sine Fácil neste momento e evitem sair de casa. Caso o cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo é necessário comparecer à Funsat para atualização.



A Funsat atende de segunda a sexta-feira feira, das 7h às 13h30. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.