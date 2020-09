ELEIÇÕES 2020| ‘Somos Todos Ponta Porã’ oficializa Hélio Peluffo a prefeito em convenção nesta 4ª feira

Convenção do PSDB acontece no Centro de Convenções e fecha chapa de prefeito, vice e vereadores









“Somos todos Ponta Porã e vamos continuar trabalhando pelo pleno desenvolvimento da nossa cidade em todas as áreas, nos dedicando intensa e decididamente para levar qualidade de vida a todos e todas”, afirmou o prefeito Hélio Peluffo Filho, que nesta quarta-feira, dia 16, terá seu nome referendado para disputar a reeleição.





O encontro do PSDB acontece no Centro de Convenções a partir das 15horas, e contará com a presença de convencionais da legenda tucana, simpatizantes e lideranças dos mais diferentes partidos aliados. A convenção também marcará a definição da chapa dos candidatos a vereador e vereadora do PSDB.





De acordo com a presidente do diretório municipal, vereadora Annie Espínola, a convenção seguirá todos os protocolos de segurança sanitária, sendo obrigatório o uso de máscaras. O acesso ao local onde os convencionais irão votar será restrito, com entrada controlada e limitada. A votação será feita de forma individual. O encontro do PSDB deverá contar com a participação dos partidos aliados que já definiram apoio ao prefeito Hélio Peluffo na candidatura à reeleição.





Fazem parte da coligação encabeçada pelo PSDB, Democratas (DEM) que indicará o candidato a vice-prefeito, PP/Podemos/PSB/PTB/PDT/PRB e outros partidos que definem seus caminhos em convenções.





“Nestes três anos e meio de administração avançamos em vários setores, levamos infraestrutura a bairros de todas as regiões da cidade, os distritos também receberam atenção especial, na Nova Itamarati melhoramos o atendimento na saúde, assim como garantimos atendimentos em todas as áreas. Conseguimos muitos avanços, aplicamos recursos melhorando a qualidade da nossa educação na rede municipal de ensino, construímos mais salas de aula, investimentos na qualificação profissional. E temos muito mais a fazer ainda”, destaca o prefeito Hélio Peluffo.





Ele cita dentre as obras realizadas na gestão a pavimentação da rua Vital Brasil, no acesso ao bairro Gui Vilela e a consolidação do contorno viário como grandes conquistas obtidas. “São obras estruturantes e que mudam o perfil urbano de Ponta Porã. A Vital Brasil está entregue e o contorno viário vem recebendo asfalto na parte norte”, lembra o prefeito Hélio.





Ele disse que sua candidatura à reeleição consolida o trabalho desenvolvido por toda a equipe de secretários, técnicos, do apoio dos vereadores, da bancada federal e de toda a população . “Os números da avaliação da administração são positivos e demonstram que estamos no caminho certo”, diz Hélio Peluffo, citando que a revitalização da linha internacional e um programa especifico para o meio ambiente são algumas das prioridades do plano de governo em fase de conclusão.





Hélio em conversa com moradores da região sul