ELEIÇÕES 2020| Solidariedade realiza convenção drive-in no Shopping Bosque dos Ipês neste terça-feira (15)

O Solidariedade realiza na próxima terça-feira, 15, às 19h, convenção na qual será referendado o nome do engenheiro Marcelo Miglioli como candidato do partido à prefeitura de Campo Grande. Por conta da pandemia do novo coronavírus e atendendo as recomendações das autoridades da área da Saúde no sentido de se evitar aglomerações, o evento acontece sob formato de drive-in no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.





Além de Miglioli, serão submetidos à convenção nomes de 44 candidatos a vereador, dos quais 15 são mulheres, o que equivale a 35% da chapa, um dos maiores percentuais do Estado e acima do mínimo exigido pela legislação eleitoral, que é de 30%. Dessa forma, a luta para garantir mais espaço eleitoral às mulheres foi reforçada no âmbito do Solidariedade em Campo Grande.





“Não cumprimos a regra da cota feminina apenas para atender a legislação eleitoral, mas sim porque efetivamente acreditamos no potencial das mulheres como agentes de transformação política de nossa sociedade, que tanto precisa do trabalho delas na gestão e fiscalização da aplicação dos recursos públicos”, disse Marcelo Miglioli.





Os organizadores da convenção estabeleceram em 200 o total de veículos que poderão ocupar o estacionamento do drive-in para acompanhar a convenção, que será transmitida em telão. Todas as medidas de biossegurança estão sendo adotadas, como distribuição de álcool em gel e distanciamento, além da obrigatoriedade de uso de máscaras.