ELEIÇÕES 2020| Sem acordo no PSL, Siqueira vai para disputa contra Loester Carlos

De última hora partido rachou e segue indefinido quem será o candidato a prefeito na Capital

Senadora Soraya Thronicke PSL) ao lado de Vinicius Siqueira, na sua filiação ©REPRODUÇÃO/FACCEBOOK

Sem acordo, o vereador Vinícius Siqueira (PSL) vai enfrentar o deputado Loester Carlos (PSL), na convenção municipal do partido, para saber quem será o candidato a prefeito na Capital. Ele alega que a senadora Soraya Thronicke (PSL), presidente regional da legenda, é contra a retirada da sua candidatura.





“A Soraya (Thronicke) não concorda com a minha retirada de candidatura. A senadora sempre foi muito correta comigo”, afirmou ele ao Campo Grande News. O vereador era o pré-candidato a prefeito até ontem (12), quando foi informado que estaria fora da disputa.





"Se fosse em outros tempos, diria que minha candidatura foi vendida por R$ 5 milhões, mas sei que nos dias atuais isso não acontece no Estado”, afirmou Siqueira. Loester Carlos além de avisar sobre sua saída do páreo, também relatou que pretende ser o candidato a prefeito da Capital.





O site Campo Grande News apurou que Loester tem a intenção inclusive de lançar sua companheira, Lilian Duraes, como candidata a vice na eleição. A convenção virtual vai ocorrer nesta tarde (13), a partir das 13h.





Trocas – O impasse dentro do PSL começou com a chegada de Vinícius Siqueira à sigla, durante a janela partidária. Ele foi anunciado inclusive por Loester como pré-candidato a prefeito da Capital. Ocorre que até aquele momento, o deputado estadual, Renan Contar (PSL), era o nome da legenda para disputa.





Contar criticou a retirada do seu nome e entrou com uma ação no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) para deixar a legenda, sem perder o mandato. Ele alega que foi “traído” dentro da legenda e que por isso não faria mais parte do grupo político.





Entramos em contato com a senadora Soraya Thronicke (PSL) e com o deputado federal Loester Carlos, no entanto eles não atenderam as ligações até o fechamento da reportagem.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS