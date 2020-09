ELEIÇÕES 2020| Reinaldo Azambuja irá apoiar reeleição de Marcos Trad em Campo Grande, diz secretário

"Política se faz com aliados", disse secretário do Governo em entrevista"





PSDB e governador apoiarão Marcos Trad nas eleições em 2020 - Foto: Álvaro Rezende/ Arquivo/ Correio do Estado





Secretário Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, revelou que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o seu partido irão apoiar a reeleição de Marcos Trad (PSD) para a prefeitura de Campo Grande.





"[...] Na verdade não existe a política do eu sozinho; ela é feita com aliados, ela é feita com linhas de pensamento comuns em relação a diretrizes que se tem", disse Riedel em entrevista a Rádio Hora.





O partido, segundo o secretário, tem 47 prefeitos em Mato Grosso do Sul, que em sua avaliação é uma quantidade considerável.





"Acho que a política brasileira na questão partidária se perdeu um pouco na sua formação, eu não consigo enxergar 37 ideologias diferentes para constituir partidos. A gente fica olhando essa situação e fala 'não é possível um negócio desses'", disse ele ainda sobre as orientações do partido.





A notícia mostra que Trad e Azambuja ainda mantêm um compromisso de apoio mútuo em eleições.





O governador, antes da pandemia, sempre falou em retribuir ao atual prefeito da Capital apoio que teve no segundo turno das eleições para o governo de MS em 2018.





As eleições em 2020 acontecerão nos dias 15 e 29 de novembro, por conta da pandemia do coronavírus.