ELEIÇÕES 2020| PT de Gloria de Dourados lança chapa completa de vereadores e apoia a reeleição do atual prefeito

O Coordenador do GTE – Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, deputado estadual Cabo Almi, esteve hoje pela manhã na cidade de Gloria de Dourados visitando o prefeito Aristeu Pereira Nantes (Patriotas) e o seu vice-prefeito Amadeus Moura (MDB), para selar o compromisso de apoio aos atuais gestores que estão viabilizando as pré-candidaturas a reeleição no município que está localizado na região Sul de Mato Grosso do Sul. Essa decisão de apoio à chapa majoritária, já havia sido definida na convenção do PT ocorrida no último dia 9 de setembro.





Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores vinha trabalhado com a possibilidade de disputar a eleição de prefeito com o atual vereador Júlio Buguelo, porém, os entendimentos foram se ampliando em busca de soluções sem traumas e findou prevalecendo o bom senso para se apoiar as pré-candidaturas dos atuais gestores do município.





O encontro de hoje pela manhã do deputado Cabo Almi com o prefeito Aristeu, o vice Amadeus, o presidente municipal do PT Valmir Bizuca e parte da chapa dos pré-candidatos a vereadores pelo PT, serviu para consolidar a aliança de apoio já referendada na convenção.





Ao desistir da candidatura própria para prefeito para apoiar os atuais dirigentes, o vereador Júlio Buguelo, disputa a reeleição na companhia de mais 13 pré-candidatos (as), sendo que o lançamento para a largada da campanha, ocorrerá após o dia 20 de setembro.