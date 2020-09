ELEIÇÕES 2020| PSDB disputará as eleições em 57 prefeituras no MS

Sérgio de Paula, presidente do PSDB Estadual ©DIVULGAÇÃO

O PSDB de Mato Grosso do Sul terá 57 candidaturas à prefeito prefeituras nas eleições deste ano. Os números foram confirmados após as convenções realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro nos 79 municípios do Estado. Do total, o ninho terá 35 prefeitos disputando a reeleição e 22 candidatos que estão em busca do primeiro mandato. A sigla terá ainda 17 vices.





Um dos fundadores do PSDB em Mato Grosso do Sul, Jair Boni Cogo é o tucano mais antigo da sigla e, se for reeleito, irá para o seu quinto mandato. Em Porto Murtinho, Nelson Tavares é o candidato mais velho, em contrapartida, aos 30 anos, Germino Roz disputa sua primeira eleição para o cargo e é o candidato tucano mais novo.





O ninho terá candidatura em todos os municípios da região Sudoeste do Estado, tendo quatro eleições e cinco reeleições. O mesmo acontece para região do Pantanal, onde a sigla terá duas eleições e seis reeleições.





Dos nove municípios da região do Vale do Ivinhema, o partido disputará seis eleições e uma reeleição. Na região Norte, o PSDB vem com seis prefeitos em busca do segundo mandato e três candidaturas para o primeiro.





Na Fronteira, a sigla terá cinco reeleições e uma eleição. Já nos onze municípios da Grande Dourados, o ninho tucano está com quatro candidatos que vão para o segundo mandato e dois que disputam pela primeira vez. Na região do Cone-Sul, que abrange oito municípios, o PSDB terá seis candidatos, com quatro reeleições e duas eleições.





Atualmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o partido com maior representatividade política no Estado, e proporcionalmente o maior do país, com mais de 32.500 filiados, 270 vereadores, 18 vice-prefeitos, 47 prefeitos, cinco deputados estaduais, três deputados federais e o governador reeleito Reinaldo Azambuja.





Saiba quais são os municípios em que o PSDB terá candidato a prefeito: