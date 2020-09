ELEIÇÕES 2020| PDT lança candidaturas para prefeitura e câmara de Campo Grande nesta semana

Devido ao coronavírus evento será transmitido online para evitar aglomerações





Deputado Federal Dagoberto Nogueira é o candidato do partido para a Prefeitura de Campo Grande

Arquivo/ Correio do Estado





O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realiza nesta quarta-feira,2, e quinta-feira, 3, a convenção para homologar as candidaturas de prefeito, vice-prefeita e vereadores.





Na quarta-feira, será a homologação dos vereadores, das 8h ao 12h. Os 43 candidatos pelo partido comparecerão com horário marcado, com intervalos de 30 minutos para não haver aglomeração por causa da pandemia do novo coronavírus.





Já na quinta-feira, será a vez de homologar as candidaturas de Dagoberto Nogueira e Kelly Costa, às 10h, candidatos a prefeito e vice-prefeita em Campo Grande.





O evento será transmitido em live pelos canais no Facebook do PDT e no canal do Youtube de Dagoberto.





Durante o evento haverá uma homenagem à pré-candidata a vereadora Leyde Pedroso, presidente da Ação da Mulher Trabalhista de Campo Grande (AMTCG), que faleceu devido a complicações causadas pela COVID-19 no último sábado (29).





Fonte: CE