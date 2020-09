ELEIÇÕES 2020| PC do B desiste desiste de candidatura para apoiar reeleição de Marquinhos

Legenda desistiu de lançar Mário Fonseca e agora integra bloco de aliança do atual prefeito

PC do B desiste da candidatura de Mário Fonseca ©ARQUIVO

O PC do B desistiu de lançar candidato próprio na Capital, optando pelo apoio à reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD). O professor Mário Fonseca era o pré-candidato até a última semana, no entanto a direção da legenda entendeu que o momento era de aliança e não de sair para disputa.





O partido irá lançar sua chapa de mais de 30 vereadores, fazendo agora parte do bloco de aliança de Marquinhos, que deve contar ainda com Democratas, PSDB, Rede Sustentabilidade, PTB e PSB. A legenda que faz parte da ala de esquerda esteve junto com o PT na eleição passada, em 2016.





Mário Fonseca explicou que sua saída da disputa foi uma decisão da direção municipal, que entendeu que o momento é de “construir um leque de alianças”, tendo segundo ele, um dos objetivos de conter o chamado “bolsonarismo”, além de neste apoio ao prefeito, levar as pautas da sigla para discussão na gestão municipal.





“Será uma oportunidade também para levar nossas propostas ao prefeito, que caso seja reeleito poderá avaliar a realização das nossas pautas na cidade. Entre elas a atenção maior para periferia, assim como assuntos importantes como saúde, saneamento básico e transporte coletivo”, destacou Fonseca.





Alianças





Além da construção do bloco de alianças, Marquinhos confirmou ontem (12) que vai continuar sua parceria com a vice-prefeita Adriane Lopes (Patri), repetindo a chapa que venceu as eleições em 2016. A convenção do PSD que vai referendar a dupla irá ocorrer na próxima terça-feira (15).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS