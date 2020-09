ELEIÇÕES 2020| Patriota renova apoio ao PSD e vice-prefeita disputará reeleição

Adriane Lopes vai disputar reeleição, após PSDB negociar a vaga

O partido Patriota confirmou durante convenção na tarde desta terça-feira (15) apoio ao PSD e a indicação de Adriane Lopes como candidata a vice na chapa de Marquinhos Trad (PSD). Adriane é a atual vice-prefeita e aceitou convite para disputar novamente.





O presidente municipal da legenda, Jair Martins, lembrou a situação crítica da prefeitura de Campo Grande quando Trad assumiu o cargo, em 2017.

Presidente do Patriota em Campo Grande, Jair Martins ©Reprodução/Instagram

“Pegamos uma prefeitura em frangalhos e mais uma vez o Patriota faz questão de participar das eleições”, declarou.





Com o Patriota na chapa, a base do atual prefeito já conta com PTB, DEM, PCdoB, PSB, Rede Sustentabilidade e Republicanos. Além disso, o PSDB deve confirmar apoio amanhã, quarta-feira (16), em convenção.





Conforme o calendário eleitoral, partidos e coligações têm até amanhã para realizar convenções. As definições podem mudar até o ato de registro das candidaturas, que deve ser feito até 19h do dia 26 de setembro, na Justiça Eleitoral. A documentação também pode ser transferida via internet, até 8h do dia seguinte.





Histórico





Adriane foi convidada pelo prefeito a manter a chapa de 2016. “Eu estive na casa deles e pedi, perguntei se a Adriane poderia doar mais quatro anos da sua dedicação e competência. Ela disse que vai se reunir, orar e falar comigo”, declarou Trad na sexta-feira (11).





Presidente municipal do PSD, Antônio Lacerda destacou à época que a legenda atendeu o pedido do prefeito. “Já foi formulado o convite para ela. Existem várias razões para isso, e uma delas é que em time que está ganhando, não se mexe”, afirmou Lacerda, que também é secretário municipal de Governo.





Antes de confirmar Adriane na chapa, o PSDB esteve em tratativas com o PSD. Durante vários meses, o presidente da Câmara, João Rocha, era cotado para ser o vice de Marquinhos na disputa pela reeleição.





Contudo, a aliança não se concretizou e apesar do ninho tucano declarar apoio ao prefeito, o PSDB preferiu lançar apenas candidatos a vereador.