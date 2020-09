ELEIÇÕES 2020| Patriota lançará chapa completa para vereadores em Campo Grande

A disputa eleitoral para vereadores em Campo Grande contará com 44 candidatos do Patriota. Neste ano o Partido lançará chapa completa e a expectativa é de eleger ao menos dois nomes para ocupar as vagas na Câmara Municipal da capital.





A convenção municipal de Campo Grande do Patriota será realizada na próxima terça-feira (15) onde serão lançados os nomes da chapa completa.





De acordo com o presidente estadual do Patriota, deputado Lidio Lopes, o Partido já vem fazendo um trabalho de reestruturação em todo Estado para ampliar os números e lançar candidatos em vários municípios. “Vamos lançar 18 candidatos a prefeitos no interior, em Iguatemi, por exemplo. O Patriota estará concorrendo às eleições em 46 municípios do Estado”, destaca Lidio Lopes.