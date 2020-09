ELEIÇÕES 2020| MS tem apenas 29 municípios com mulheres candidatas à prefeitura

50 não têm candidatas femininas; 33 disputam vagas

Patrícia Nelli, Ilda Machado e Marcela Lopes ©REPRODUÇÃO Apenas 33 mulheres em Mato Grosso do Sul disputam a campanha majoritária e são postulantes ao cargo de prefeitas em 29 municípios. A maioria, 50 cidades não têm nenhuma candidata feminina nas eleições 2020.





Segundo o registro de candidaturas no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), apenas três tentam reeleição em 2020. Ilda Machado (PSD) de Fátima do Sul, Marcela Lopes (PSDB) de Corguinho e Patricia Nelli (PSDB) de Iguatemi.





Das 29 cidades com mulheres na disputa, a maioria é única na disputa, menos em Campo Grande, Ladário e Nioaque. Na Capital, Cris Duarte (PSOL) e Sidineia Tobias (Podemos); Ladário tem três candidaturas femininas: Cristiane Verlaine (PSL), Professora Raquel do PT e Andréa Sampaio (Cidadania). Nioaque, duas mulheres na disputa: Ilca Domingos (MDB) e Dominique Rodrigues (Cidadania).





O MDB domina com candidaturas femininas majoritárias, com sete postulantes dos 29 municípios, seguido do PSD com cinco candidaturas.





Confira as candidatas mulheres nos municípios:





Água Clara – Gerolina da Silva Alves, PSD





Anastácio – Adriana Elias – PSL





Anaurilândia – Lucimara Palmeira – MDB





Aparecida do Taboado – Sirlei Melo – MDB





Aquidauana – Viviane Orro – PSD





Aral Moreira – Angélica Marques – PSD





Bandeirantes – Milane de Lana Paiva – PSC





Bonito – Rosi Teixeira – Avante





Camapuã – Dra Marcia – PSD





Campo Grande – Cris Duarte PSOL e Sidineia Tobias Podemos





Caracol – Valéria – DEM





Cassilândia – Ivete Galacini- MDB





Corguinho – Marcela Ribeiro Lopes – PSDB reeleição





Coronel Sapucaia – Claudinha Maciel – PSD





Corumbá – Joseane Garcia – PRTB





Fátima do Sul – Ilda Machado – PSD reeleição





Figueirão – Marianna de Lima Barbosa – MDB





Iguatemi – Patricia Nelli – PSDB reeleição





Jardim – Dra Clediane – DEM





Ladário – Cristiane Verlaine PSL, Professora Raquel do PT e Andréa Sampaio – Cidadania





Naviraí – Telma Minari – Podemos





Nioaque – Ilca Domingos – MDB e Dominique Rodrigues – Cidadania





Nova Alvorada do Sul – Patricia Cezar – PP





Ponta Porã – Professora Vitória – PT





Ribas do Rio Pardo – Fabiana Galvão – MDB





Rio Brilhante – Dra. Carol – PRTB





Rio Verde – Dinalvinha Viana – PSDB





Sonora – Clarice- MDB





Três Lagoas – Kaelly – PSOL





Os municípios que não têm candidaturas femininas são os seguintes:



Alcinópolis, Amambai, Angélica, Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Brasilândia, Caarapó, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rochedo, Santa Rida do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.