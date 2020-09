ELEIÇÕES 2020| MDB, DEM, PDT e Patriota se juntam e lançam candidatos em Camapuã

Os partidos políticos MDB (Movimento Democrático Brasileiro), DEM (Partido Democratas), Patriota e PDT (Partido Democrático Trabalhista) vão caminhar juntos nas eleições 2020 em Camapuã.

A indicação do candidato a prefeito ficou por conta do DEM, que aprovou o nome do empresário Manoel Eugênio Nery.