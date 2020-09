ELEIÇÕES 2020| Em convenção com Mandetta e prefeito, Democratas crava apoio à reeleição de Marquinhos Trad

Partido se aglutina à base do atual chefe do Executivo nas eleições de 2020 em Campo Grande

Convenção municipal do Democratas foi realizada por videoconferência ©REPRODUÇÃO

O Democratas confirmou que segue com Marquinhos Trad (PSD) na corrida pela reeleição à prefeitura de Campo Grande este ano. A convenção municipal do partido foi realizada na tarde de hoje (15), na Câmara de Vereadores, e transmitida ao vivo pelas redes sociais.





Alinhado ao PSDB em nível estadual, o Democratas já sinalizava o mesmo apoio tucano à candidatura de Trad. A sigla também esteve coligada com o PSD de Marquinhos nas eleições municipais de 2016.





Além do Democratas, também já manifestaram endosso ao atual prefeito PCdoB, PSB e Republicanos. O PSDB deve confirmar apoio amanhã (16), em convenção.





Uma das principais lideranças regionais e nacionais do Democratas, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta participou do ato de hoje.





“Quatro anos atrás nós apoiamos o Marquinhos. O Democratas não é de fazer imposições, mas queremos ser ouvidos, participar, estar ao lado”, comentou.





“Muitas pessoas apontavam os buracos nas ruas como principal problema de Campo Grande, mas os buracos nas políticas sociais, na Saúde, na Educação, eram muito maiores, são mais profundos e serão mais duradouros. É preciso tampá-los, diminuir as desigualdades”, completou Mandetta.





O prefeito Marquinhos Trad marcou presença na convenção, mas preferiu não discursar, em respeito às regras eleitorais. O PSD confirma sua candidatura à reeleição ainda esta tarde.





A convenção do Democratas foi comandada pelo presidente municipal da legenda, Lúcio Flávio Sunakozawa. Único vereador do partido na Câmara, Eduardo Cury participou do evento. A presidente do Democratas Mulher, a arquiteta Giovana Sbaraini, também fez uma fala.





Além do apoio a Marquinhos, o Democratas aprovou 31 nomes para disputa por vagas na Câmara Municipal.