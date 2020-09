ELEIÇÕES 2020| Convenção do Solidariedade: Marcelo Miglioli diz que a Capital tem o centro maquiado e os bairros abandonados

O engenheiro Marcelo Miglioli foi confirmado candidato a prefeito de Campo Grande na Convenção do Solidariedade realizada na noite de ontem. A candidata a vice, do mesmo partido, é a enfermeira Carlla Bernal.





“Estamos confiantes de que o nosso projeto Pense Grande Campo Grande é a melhor proposta para o desenvolvimento da nossa Capital”, afirmou Miglioli em discurso ao lado dos presidentes do PMN regional e municipal, Alexandre Rezende e Clodoaldo Bolsonaro, respectivamente, que estão juntos com o Solidariedade, e os deputados estaduais Lucas de Lima e Herculano Borges, o vereador Papy e outras autoridades.

Marcelo Miglioli disse que Campo Grande vem sendo “maquiada” pela atual administração, numa tentativa de enganar a população que foi abandonada nesses quase 4 anos. “Só agora a prefeitura está retomando algumas obras e colocando máquinas nas ruas, mas a população sabe que ela está fazendo isso só para tentar ganhar as eleições. A população saberá responder nas urnas o abandono especialmente de toda periferia da cidade”, afirmou Marcelo.





O vereador Papy, presidente do diretório estadual do Solidariedade, disse também que pela primeira vez o partido lança candidato a prefeito de Campo Grande, “o que só foi possível agora, por conta do Marcelo Miglioli, com quem o partido elaborou o Projeto Pense Grande Campo Grande. Não temos dúvida de que Marcelo é o mais preparado para realmente fazer a melhor administração municipal que a nossa cidade já teve”, ressaltou.





Lucas de Lima, deputado estadual, também enalteceu a capacidade de Marcelo Miglioli. “Ele já demonstrou isso como secretário de Obras do Governo do Estado, quando tocou mais de R$ 5 bilhões em obras em Mato Grosso do Sul e nunca se levantou absolutamente qualquer suspeita de ilicitude. Demostrou que é honesto e competente”, afirmou o parlamentar.





O deputado Herculano Borges também enalteceu as qualidades de Marcelo Miglioli. “Ele conhece muito bem Campo Grande e já demonstrou que é competente como um gestor público. Nossa cidade vai ter um grande avanço de desenvolvimento com Marcelo na administração”, afirmou.