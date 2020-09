ELEIÇÕES 2020| Com bandeira da família, PSC lança Paulo Matos como candidato a prefeito

Convenção da legenda irá ocorrer nesta noite (16), com transmissão virtual para população

Paulo Matos será o candidato a prefeito do PSC ©Divulgação O PSC vai lançar nesta noite (16), a partir das 19h, o ex-diretor da Emha (Agência Municipal de Habitação), Paulo Matos, como candidato a prefeito de Campo Grande. A principal bandeira será a “valorização da família” e o foco na geração de empregos.





“Temos nossa prioridade de valorizar a família, ter uma gestão transparente, que irá contar com uma reforma administrativa, para enxugar a máquina e os gastos públicos, buscando mais eficiência”, descreveu Matos, em entrevista ao Campo Grande News.





Ele ressaltou que haverá uma preocupação com retomada da economia, que segundo ele, sofreu muitos prejuízos em função da pandemia de coronavírus. “Vamos dar apoio ao microempreendedor, porque só assim vamos gerar empregos e melhorar a renda da população”.





Matos que reduzir a “estrutura” municipal, com corte de gastos e cargos comissionados. “Vamos valorizar o servidor efetivo de carreira”. Ele entende que se conseguir economizar 10% do orçamento, terá recursos para investir na cidade.





Chapa – O PSC está fechando sua chapa com 36 a 38 vereadores, que será definida até a convenção, que irá ocorrer a noite. O candidato a vice também só será definido no final da tarde. “Estamos conversando com algumas legendas, que podem fazer parte do nosso projeto, por isso ainda não cravamos o nome”.





Paulo Matos já foi secretário municipal em Campo Grande e diretor-presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação). Também ocupou o cargo de chefe de gabinete, na gestão do ex-prefeito Gilmar Olarte.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS