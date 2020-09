ELEIÇÕES 2020| Capital: Juliana Zorzo será vice de Márcio Fernandes

Empresária, e ex-vereadora, foi escolhida para compor chapa que tem deputado como candidato à prefeito da Capital

Márcio Fernandes, o presidente estadual do MDB, Junior Mochi, Juliana Zorzo e André Puccinelli ©Valdenir Rezende

Em evento realizado na manhã desta segunda-feira(14), o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, anunciou Juliana Zorzo como o nome para a vice prefeitura de Campo Grande, com Márcio Fernandes, candidato à prefeito. A oficialização da chapa acontecerá nesta terça-feira (15), numa convenção do MDB, onde será discutido o plano de governo e as propostas de cada candidato.





Também estiveram presentes na reunião a senadora Simone Tebet, o presidente estadual do MDB, Júnior Mochi, o presidente municipal do MDB, Ulisses Rocha, e o pré-candidato a prefeitura da Capital, Márcio Fernandes.





Motivos





Segundo o ex-governador, foram três os motivos que levaram o partido a convidar Juliana Zorzo para a disputa. Ela já atuou no meio político como vereadora da Capital e vinha trabalhando no setor empresarial, além de trazer a representatividade feminina que a população tanto precisa.





A pré-candidata aproveitou a oportunidade para destacar a importância de se investir em políticas públicas, para que cada pessoa possa se desenvolver financeiramente, ainda mais tendo em vista o olhar da mulher para o mercado.





Ainda na coletiva, Puccinelli se assumiu como claro apoiador da chapa Márcio Fernandes-Juliana Zorzo, mas lembrou que não há campanha ganha, por isso o melhor conselho para quem for assumir a prefeitura da Capital é sempre ouvir a população.





Atualmente o MDB tem 41 pré-candidatos a prefeito e 6 mulheres candidatas a vice-prefeitas no Estado, e a previsão é de que o partido alcance até 15 eleitos em 2020.





CE