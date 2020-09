ELEIÇÕES 2020| Candidatas a prefeita representam menos de 15% das opções na Capital

Com o final das convenções, Campo Grande tem 14 candidatos a prefeito definidos pelos partidos, no entanto deste grupo, são apenas duas mulheres: Cris Duarte (PSOL) e Sidnéia Tobias (Podemos), o que representa apenas 14% dos nomes disponíveis aos eleitores.

Se for levar em conta a chapa completa na majoritária, ou seja, com candidato a prefeito e vice, apenas um partido lançou uma dupla feminina, que se trata do PSOL, que confirmou os nomes de Cris Duarte (prefeito) e Val Eloy (vice).