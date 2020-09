ELEIÇÕES 2020| Ao lado da família, Marquinhos é oficializado candidato do PSD à reeleição em Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi oficializado na noite desta terça-feira (15) como candidato do PSD à disputa pela reeleição na Capital. Marquinhos chegou ao evento acompanhado da esposa, Tatiana Trad, filhas, genro e netas. Ele foi escolhido por unanimidade pelo partido e repetirá a parceria com a vice-prefeita, Adriane Lopes, do Patriota, agora oficializada candidata à vice na coligação.









“Agradeço e louvo a Deus por tudo que nos capacitou, para passar por todos estes momentos de dificuldade. Estamos convictos de que temos condição, pela experiência e maturidade adquirida, de avançar e fazer muito mais. Temos disposição e dedicação para fazer o melhor pela nossa cidade”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.





O prefeito garantiu que fará uma campanha baseada em projetos, com planejamento para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população . “Uma campanha correta, com princípios. Temos que praticar aquilo que pregamos. O prefeito é o mandatário por um lapso temporal, mas não é o dono da cidade. Vamos continuar ouvindo as pessoas, priorizando uma gestão de diálogo e participação popular”, afirmou.









Marquinhos agradeceu a parceria com a vice, Adriane Lopes, destacando a união de forças com aliados para administrar a cidade. “Adriane é extremamente competente, leal, dedicada e, acima de tudo, pensa como eu: tudo para o bem de Campo Grande. Temos uma aliança de projetos, ideias, sem exigência de nada mais do que trabalho. Uma parceria que tem como principal objetivo o bem da nossa cidade”, assegurou.





A vice-prefeita Adriane Lopes agradeceu o convite para a missão de trabalhar mais quatro anos pelo desenvolvimento de Campo Grande e assegurou que está pronta para o desafio. “Quero dizer a você, prefeito, que estou pronta. Vamos em busca de voto a voto, para dar continuidade ao nosso trabalho. Com harmonia, transparência e lealdade, nós chegamos até aqui. Vamos estar ao teu lado, contribuindo todos os dias”, declarou Adriane.





A primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, falou da importância da continuidade do trabalho. “Queremos que Campo Grande continue crescendo. Vamos continuar trabalhando para o crescimento da nossa cidade. Unidos, fortalecidos. Que Deus nos abençoe para conseguirmos a vitória e que Campo Grande colha os frutos deste trabalho”, disse.













O evento também contou com a participação de presidentes de partidos que vão compor a aliança com Marquinhos e Adriane: DEM, Rede Sustentabilidade, Republicanos, Patriota, PSB, PCdoB e PTB.





A convenção também oficializou os nomes dos 44 candidatos a vereador do PSD em Campo Grande. Os 24 convencionais votaram das 14 às 17 horas, em escala pré-definidas, respeitando as regras de biossegurança.